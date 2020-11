První SP skokanů pojedou Kožíšek, Polášek, Sakala a Štursa

Praha - Za týden začne na můstku ve Wisle Světový pohár skokanů na lyžích a české kvarteto pro závod družstev a jednotlivců budou v Polsku tvořit Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa. Roman Koudelka do sezony naskočí po zranění kolena až v druhé polovině prosince.

"V sezoně máme dva největší cíle," poukázal trenér František Vaculík na mistrovství světa v letech na lyžích v Planici 10. až 13. prosince a únorový světový šampionát v klasickém lyžování v Oberstdorfu. "A samozřejmě pak Turné čtyř můstků. Chtěli bychom se na nich dobře umístit a ve Světovém poháru bodovat," přál si Vaculík.

V minulé sezoně se podařilo v SP bodovat jen Koudelkovi a Poláškovi. Kožíšek se naposledy vešel do třicítky loni v lednu a Štursa v únoru 2017.

Ve Wisle je v pátek 20. listopadu na programu kvalifikace, v sobotu je v plánu týmový závod a v neděli individuální klání. "Do závodu půjdu s tím, abych se nestresoval výsledkem a ukázal, na čem jsme pracovali. Rád bych stabilně skákal do třicítky a neměl výkyvy ve výkonnosti. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Polášek.

"Chtěl bych si ve Wisle zachovat úroveň, kterou jsem předváděl v posledních trénincích. Pokud to dopadne a umístím se na bodované příčce, tak to bude velice dobré," řekl Štursa, který před čtyřmi lety skončil v SP i dvakrát v desítce.

Koronavirus přípravu skokanů příliš neovlivnil. "Probíhala vcelku podle plánu," řekl Vaculík. Kvůli pandemii se reprezentantům nepodařilo vycestovat pouze do Oberstdorfu, dějiště mistrovství světa. "Doufám, že nám tohle soustředění nebude na konci chybět," podotkl kouč. "Příprava byla tvrdá, těžká, ale věřím, že byla ku prospěchu. Že nám to v zimě půjde, jak má, a budeme skákat, na co máme. A potvrdíme, že ještě patříme mezi elitu," řekl Filip Sakala, syn mistra světa v letech Jaroslava Sakaly.