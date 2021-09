První souboj bratrů Thorellových v extralize vyzněl pro sparťana Erika

Praha - Bratrský souboj si vychutnali v duelu Sparty s Plzní Erik a Gustaf Thorellovi. Šťastnější po něm byl ten mladší z kádru Pražanů. Po 115 sekundách prodloužení rozhodl o vítězství 4:3 a skončil duel s bilancí dvou bodů i díky jedné asistenci. Gustaf v deváté minutě otevřel skóre a připsal si premiérový gól v české extralize.

"Bylo to pro mě samozřejmě hodně výjimečné. Hrát proti bratrovi, to je prostě zvláštní. Byla to zábava hrát po dlouhé době proti sobě. Myslím, že jsme si to oba užili," řekl novinářům devětadvacetiletý Erik Thorell.

Naposledy si proti o dva roky staršímu sourozenci zahrál v druhé nejvyšší švédské lize v sezoně 2014/15 za Karlskronu proti celku BIK Karlskoga, v kterém se pak další sezonu společně potkali.

Gustaf odtud přišel letos v létě do Plzně a Erik zamířil do Sparty ze švýcarského Zugu. Teď při působení v Česku k sobě mají zase blízko. "Často se navštěvujeme. Jsme jako nejlepší kamarádi. Když máme třeba den volna, vezmeme přítelkyně a někde se potkáme," řekl Erik.

"Pravidelně se navštěvujeme a jdeme třeba na večeři. Já už byl za Erikem v Praze, on jel zase za mnou do Plzně. Snažíme se navštěvovat co nejčastěji, i když to během sezony není úplně jednoduché. Je ale fajn, že Plzeň je od Prahy tak blízko," doplnil Gustaf.

Dnes se ale zase postavili po dlouhé době proti sobě jako soupeři. "Už jsme proti sobě hráli dřív ve druhé švédské lize, ale tohle bylo něco jiného. Něco speciálního, když k tomu došlo v cizině. Bohužel byl nakonec lepší než já, když Spartě vyhrál zápas," prohlásil Gustaf, pro něhož to byl třetí extraligový duel za Plzeň.

"Když nám dal první gól, neměl jsem radost, to vám můžu říct. Takhle ani přemýšlet nemůžete. Jako bratr jsem za něj samozřejmě rád, ale v zápase jde tohle úplně stranou. Tam je pro mě normální soupeř. Teď po zápase jsem i za něj šťastný, vždycky mu přeju to nejlepší, ale nemuselo se mu to povést zrovna proti nám," usmíval se Erik, jenž už má na kontě za tři duely pět bodů za dvě trefy a tři asistence.

"Samozřejmě bych byl radši, kdyby vítězný gól dal někdo od nás, ale když už jsme ho dostali my, je asi nejlepší, že ho dal právě Erik," komentoval Gustaf sourozencovu vítěznou tečku za výjimečným soubojem.

Před zápasem se nepotkali a popovídali si až po jeho skončení. "Psali jsme si ráno, osobně jsme se ale nepotkali. Chtěli jsme se oba soustředit na zápas. Žádná sázka ani nějaké hecování neproběhlo," podotkl Erik. "Rádi jsme se viděli, po zápase už jsme zase kamarádi," doplnil Gustaf.

Rodiče sledovali jejich soupeření z domova ve Švédsku. "Koukali online. Fandili nám oběma, zatím jsem s nimi nestihl mluvit, ale řekl bych, že budou spokojení," prohlásil Erik. "Nevím, jak si to zařídili, ale rodiče koukají doma ve Švédsku na všechny naše zápasy," prozradil Gustaf.