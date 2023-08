První sériově vyrobený letoun L-39NG chystá Aero na předání Vietnamu

První sériově vyrobený letoun L-39NG se chystá v Aeru Vodochody na předání Vietnamu, už je nalakovaný. První kusy má Aero předat do konce letošního roku.

Odolena Voda (u Prahy) - První sériově vyrobený letoun L-39NG se chystá v Aeru Vodochody na předání Vietnamu, už je nalakovaný. První kusy má společnost předat do konce letošního roku, řekla dnes ČTK mluvčí Aera Radka Černá. Přesný termín předání letounu Vietnamu společnost neupřesnila. "Dodání prvních kusů bude dle plánu do konce roku," uvedla Černá.

Kontrakt pro Vietnam je na 12 letounů. Letos na jaře také v Aeru začala sériová výroba čtyř cvičných letounů L-39NG pro LOM Praha, první dva by měly být hotové koncem roku 2024, další dva v roce 2025.

Podle informací ČTK z letošního května má Aero letos dokončit výrobu deseti kusů strojů L-39NG, příští rok by to mělo být 16 kusů a v dalších letech může kapacita výroby vzrůst až na dva letouny měsíčně. Celkem společnost zatím uzavřela čtyři kontrakty na dodávky dohromady 34 kusů L-39NG, o dalších smlouvách jedná. Ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona v červenci v rozhovoru s Hospodářskými novinami uvedl, že investice do vývoje a sériové výroby se vrátí při prodeji zhruba 80 letadel.

L-39NG je nově vyvinutý podzvukový proudový cvičný letoun, ale zároveň může plnit roli lehkého bitevníku.

Výrobci letadel Aero Vodochody loni vzrostl provozní zisk před zdaněním na více než 974 milionů korun, o rok dříve činil 70 milionů korun. Čistý zisk byl loni 192 milionů korun. Hospodaření ovlivnila část tržeb z prvních kontraktů letounu L-39NG, z programu Irák a též z generálních oprav letounů L-159 pro českou armádu. Letos společnost očekává další nárůst tržeb, a s tím související vyšší zisk.