Řecký tenista Stefanos Tsitsipas se raduje z postupu do semifinále Australian Open. ČTK/AP/Mark Schiefelbein

Melbourne - Dvacetiletý Stefanos Tsitsipas na Australian Open dál žije svůj sen. Po výhře nad obhájcem titulu Švýcarem Rogerem Federerem ve čtvrtfinále porazil 3:1 na sety nebezpečného Španěla Roberta Bautistu a jako první řecký tenista postoupil do semifinále grandslamu.

"Cítím se jako v pohádce, téměř. Právě prožívám svůj sen, zažívám to, kvůli čemu jsem tak tvrdě pracoval," uvedl v rozhovoru na kurtu. Po podobném úspěchu toužil. "Na začátku roku jsem řekl, že mým cílem je semifinále grandslamu. Když jsem na tu otázku odpovídal, myslel jsem si, že jsem se zbláznil. Ale ne, je to reálné a právě se to stalo."

Tsitsipas se výrazněji prosadil ve druhé polovině loňské sezony. Na turnaji série Masters v Torontu vyřadil čtyři soupeře z elitní desítky a prohrál až ve finále se Španělem Rafaelem Nadalem, vyhrál podnik ve Stockholmu a získal titul na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let.

V osmifinále v Melbourne vyřadil švýcarskou legendu Federera, ale musel se rychle zkoncentrovat na dnešní duel. "Řekl bych, že připravit se na tento zápas byla ta největší výzva. Po tom vítězství (nad Federerem) média i sociální sítě šílely. Dostal jsem se do centra pozornosti. Mám opravdu radost z toho, jak jsem dnes hrál, protože se ukázalo, že to nebyla náhoda," uvedl.

Třicetiletý Bautista sice nemá tak zvučné jméno jako Federer, ale v úvodu roku má výbornou formu. Vyhrál turnaj v Dauhá a na cestě do čtvrtfinále porazil Andyho Murrayho, turnajovou desítku Karena Chačanova nebo loňského finalistu Marina Čiliče. Na dvacetiletého Tsitsipase ale nestačil.