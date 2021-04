První řada seriálu na motivy Pána prstenů bude stát v přepočtu deset miliard Kč

Wellington - Nový seriál americké společnosti Amazon na motivy trilogie Pán prstenů britského spisovatele J. R. R. Tolkiena, který se natáčí na Novém Zélandu, se stane jedním z nejnákladnějších televizních seriálů v historii. Novozélandský ministr pro hospodářský rozvoj a turistiku Stuart Nash minulý týden uvedl, že firma na samotnou první řadu seriálu vynaloží kolem 650 milionů novozélandských dolarů (zhruba deset miliard Kč).

Podle serveru CNBC jde pravděpodobně o nejvyšší částku, jaká kdy byla na jednu řadu televizního seriálu vynaložena. Server pro srovnání upozornil, že jedna řada populárního seriálu Hra o trůny si vyžádala kolem 100 miliard amerických dolarů (zhruba 2,2 miliardy Kč).

"Bude to největší televizní seriál, jaký kdy vznikl," prohlásil ministr Nash. Na základě předpokládaných nákladů první série by měl Nový Zéland poskytnout na natáčení daňovou úlevu 160 milionů novozélandských dolarů, píše časopis The Hollywood Reporter.

Vládní dokumenty podle časopisu potvrzují, že Amazon by mohl v zemi natočit pět řad seriálu. Na Novém Zélandu se v této souvislosti objevily obavy z velkého objemu daňových úlev, které by Amazonu mohl seriál celkově přinést. Zastánci úlev však argumentují, že natáčení podpoří místní spotřebu a mohlo by zvýšit turistickou atraktivitu země.

Děj nového seriálu by se měl odehrávat tisíce let před událostmi z trilogie Pán prstenů, jejíž filmovou podobu natočil režisér Peter Jackson rovněž na Novém Zélandu. Amazon koupil práva na využití Tolkienova díla v roce 2017, podle odhadů za ně zaplatil kolem 250 milionů dolarů (5,4 miliardy Kč). Předpokládá se, že seriál bude mít premiéru ještě v letošním roce, píše The Hollywood Reporter.