Průzkum favorizující Nerudovou podle politologů dynamiku kampaně nezmění

Praha - Výsledky posledního průzkumu, ve kterém se poprvé dostala na první místo mezi kandidáty na prezidenta ekonomka Danuše Nerudová, nezmění podle politologů, které oslovila ČTK, dynamiku předvolební kampaně. Tři nejúspěšnější kandidáti z průzkumů veřejného mínění, tedy Nerudová, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel, podle nich mají fungující kampaň vedenou vlastním stylem. V kampani se podle nich objevují i negativní jevy předchozích voleb hlavy státu, například dezinformace v řetězových e-mailech.

Podle modelu agentury Median zveřejněného v pátek by Nerudová získala 28 procent hlasů. Na druhém místě se umístil Babiš, kterému model přisoudil 26,5 procenta hlasů. Třetí by podle průzkumu z přelomu listopadu a prosince skončil Pavel se ziskem 23,5 procenta. Dosavadní průzkumy Medianu i jiných agentur přisuzovaly první místo Babišovi nebo Pavlovi.

Prorektor Metropolitní univerzity Praha Ladislav Cabada připomněl, že v posledních měsících se v průzkumech několikrát měnilo pořadí Pavla a Babiše. "Nepředpokládám, že by nyní někdo ze dvou klíčových rivalů Danuše Nerudové na základě tohoto průzkumu měnil svou strategii, rétoriku," uvedl. Zjevné je, že jsou nyní tři kandidáti s reálnou šancí postoupit do druhého kola, jimž kampaň funguje, řekl. "Každý ji vede svým vlastním stylem, který je dostatečně odlišný od dalších dvou kandidátů," dodal.

Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze průzkum do strategie kampaně kandidátů zásadně nepromluvil. "Kampaň podle mého názoru zatím probíhá více méně předvídatelně, včetně toho, že už se pomalu začínají objevovat i 'staré známé' metody typu řetězových e-mailů s dezinformacemi, které zasáhly už do minulých prezidentských voleb," uvedl. Negativních prvků podle něj bude s blížícími se volbami přibývat, nejvíc po Novém roce. První kolo voleb se koná 13. a 14. ledna.

Just neočekává, že by blížící se Vánoce znamenaly úplnou přestávku kampaně. "Spíše půjde jen o útlum a její převedení z politické do více osobní roviny. Ostatně už teď vidíme kandidáty pečící cukroví, určitě je uvidíme zdobit stromky, jíst kapra, jak jdou na půlnoční atd.," uvedl. Cabada očekává zklidnění. "Kandidáti jsou si dobře vědomi toho, že česká veřejnost je politikou v podobě permanentní kampaně přesycená a že pokud by i v době svátků přespříliš prezentovali sami sebe, mohlo by jim to spíše škodit," řekl.

Je však otázkou, zda budou "klid před bouří" respektovat média, dodal. "Minimálně některá z nich se budou snažit kampaň i v tomto čase rozdmýchávat, třeba i ve formě kampaně skryté za nějaké 'zábavné' pořady. Samostatnou kapitolou pak je, jak a nakolik v době svátků využije vlastní mediální skupinu Andrej Babiš," uvedl Cabada.

Babiš koncem listopadu oznámil, že se do konce roku nezúčastní žádné debaty prezidentských kandidátů. "Andrej Babiš a jeho tým dobře vědí, že čím méně veřejných vystoupení, která kompletně nerežíruje jeho tým, absolvuje, tím menší je pravděpodobnost, že sklouzne od nynější inscenované role 'dobráckého a vnímavého politika' ke své skutečné povaze – agresitivě, egocentrismu, pohrdání odlišnými názory, ale také jazykové neobratnosti," míní Cabada.

Babiš se podle něj drží modelu diskuse se svými podporovateli. "Na druhé straně je otázkou, zda model výjezdů a diskusí s věrnými obdivovatelkami a obdivovateli může přinést nějaké podstatné množství nových voličů, které by potřeboval ve druhém kole a dokonce možná i pro postup do tohoto druhého kola," míní Cabada.

Účast v debatách by podle Justa mohla mít pro Babiše kontraproduktivní dopad, protože se velmi lehko nechá unést k výbuchu emocí. "Druhý důvod je, že dává přednost 'komfortním způsobům komunikace', tedy s moderátory, kteří jej nekonfrontují s nepříjemnými dotazy. Své příznivce preferuje oslovovat s tím, co jim chce sdělit on a jak jim to chce sdělit on, a ne aby mu agendu a témata určovali dramaturgové a moderátoři debat," řekl.