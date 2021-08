První přímý spoj z Berlína do Prahy kvůli stávce vyjede až v pátek ráno

Berlín - Německé dráhy (DB) kvůli dvoudenní stávce strojvedoucích zcela odřekly všechny přímé spoje Berlína s Prahou. První přímý vlak z hlavního nádraží v německé metropoli do českého hlavního města odjede v pátek v 6:17. DB stejně jako České dráhy uvádí, že podle jízdního řádu budou vypravovány vlaky mezi Prahou a Drážďany.

Do Prahy tak z Berlína ve středu nevyjede přímý ranní spoj v 5:16, vypraven ve středu a a ve čtvrtek nebude ani žádný jiný náhradní vlak, který by nevyžadoval přestup. DB jako alternativu nabízí spoje, které často počítají s pěti až sedmi přestupy. Jízda se v takovém případě protáhne až na osm hodin, což je zhruba dvojnásobek běžné cesty bez přestupu.

Alternativní trasy spojů do Prahy, jejichž vypravení DB dnes večer potvrdily, jsou mnohdy kombinací vlaků a autobusů, některé navíc vedou přes Liberec. Aktuálně nejrychlejší cesta vlakem z Berlína do Prahy počítá se sedmi hodinami a dvěma přestupy. Toto řešení počítá s využitím neodřeknutých spojů z Drážďan do Česka.

Mluvčí ČD Vanda Rajnochová ČTK sdělila, že jízdu vlaků mezi Prahou, Děčínem a Drážďany zajistí strojvedoucí českého dopravce.

Bez problémů by měly jezdit ostatní vlaky, které ČD provozují s jinými dopravci. Například Die Länderbahn v úseku Praha - Mnichov a zpět pojedou bez omezení, případně je na místech výluk u hranic nahradí podle plánu autobusy.

Odborový svaz německých strojvedoucích (GDL) chce stávkou dosáhnout zvýšení mezd o přibližně 3,2 procenta a jednorázového příspěvku kvůli dopadům pandemie 600 eur (15.230 korun). DB považují stávku za eskalaci v nevhodnou dobu, protože akce zasáhla firmu uprostřed letní sezony.