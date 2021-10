První potrubí Nord Streamu 2 je naplněno technickým plynem

Lubmin (Německo)/Moskva - První rameno rusko-německého plynovodu Nord Stream 2 je naplněno technickým plynem a může spustit provoz. Uvedl to dnes provozovatel plynovodu, společnost Nord Stream 2 AG. Stavba ale stále čeká na schválení německých úřadů a datum spuštění transportu plynu z Ruska do Německa touto cestou firma dnes nesdělila.

První rameno je naplněno zhruba 177 miliony metrů krychlových technického plynu. Ten je potřeba k udržení tlaku v potrubí pro budoucí přepravu plynu. K naplnění druhého ramene se konají přípravy, podrobnosti budou podle agentury DPA oznámeny později.

Rusko naléhá, aby se Nord Stream 2 rychle uvedl do provozu, poukazuje přitom na vysoké ceny zemního plynu v Evropě. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden v Moskvě řekl, že dodávky touto cestou by situaci na trhu usnadnily.

Kritici se obávají, že by Rusko mohlo zneužít plynovod pro geopolitické účely. Stalo by se totiž nezávislejší na Ukrajině jako na důležité tranzitní zemi. Nord Stream 2 vede po dně Baltského moře z Ruska rovnou do Německa.

Nord Stream 2 má roční kapacitu 55 miliard metrů krychlových plynu. To by stačilo k pokrytí spotřeby asi 26 milionů německých domácností. Plyn z projektu Nord Stream 2 bude využívat i Česká republika, která má k němu napojení prostřednictvím nového plynovodu Eugal.