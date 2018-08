V Ostravě začal 18. července 2018 hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 21. července 2018.

Praha - První polovina léta potvrdila několik let trvající zájem o festivaly popové a rockové hudby, kterých se v Česku každoročně koná několik stovek. Například návštěvnost Colours of Ostrava se podle odhadů pohybuje kolem 50.000 lidí. Branami areálu letošní liberecké akce Benátská! za tři dny prošlo více 40.000 lidí. Vizovický Masters of Rock letos podle pořadatelů navštívilo zhruba 24.000 lidí. Počet návštěvníků, kteří letos přijeli do Hradce Králové na třídenní hudební festival Rock for People, organizátoři odhadli na téměř 25.000. Velkou návštěvnost hlásí i další akce.

Podle průzkumu agentury NMS Market Research považuje letní hudební festivaly za oblíbenou zábavu 65 procent Čechů, zejména těch mladších. "Asi žijeme v éře, kdy lidí chodí rádi na podobné akce. Tím pádem během letních měsíců kapely hrají a nemohou pomýšlet na dovolenou," řekl ČTK zpěvák a skladatel Miro Žbirka.

Pořadatelé festivalů letos výrazně navýšili své rozpočty, které v případě velkých akcí činí desítky milionů korun. Rekordmanem byl červnový festival Aerodrome v Panenském Týnci, jehož rozpočet překonal 100 milionů korun. Za festivalem stojí slovenský investor a miliardář Igor Rattaj. Rozpočet ze 40 milionů korun za tři roky své existence na letošních přibližně 60 milionů navýšil pražský festival Metronome. Loňským rekordmanem byl Colours of Ostrava, jehož rozpočet se blížil 80 milionům korun.

"Do festivalů jako Metronome nebo Aerodrome přišli lidé, kteří tam nasypali spoustu peněz. Ale nemají příliš ponětí o tom, jak se taková akce dělá. Na Aerodrome v Panenském Týnci bylo třeba hrozně daleko stanové městečko a to nemluvím o bezhotovostních platbách, které vůbec nevyřešily problém front u občerstvení. Na druhou stranu jsme hráli na Colour of Ostrava, kde jsou ty vložené peníze ve službách pro návštěvníky vidět," uvedl kytarista a zpěvák skupiny This Jan Melíšek.

Bezhotovostní platby kritizovali i návštěvníci pražského festivalu Metronome. Nelíbilo se jim, že nemohou obdržet nevyčerpanou částku přímo na akci. Systém navíc neurychlil odbavení u vchodu a u stánků s občerstvením.

Pravidla bezhotovostních plateb zatím nejsou jednotná. Třeba na Sázavafestu ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku byl čip na bezhotovostní platby zdarma a pořadatel nestrhával za platby žádné poplatky.

Pořadatelé se vzhledem k velké konkurenci festivalů často snaží nalákat návštěvníky na program pro celé rodiny. V Nové Živohošti na Slapské přehradě se letos poprvé konal festival Přehrady Fest, který kromě hudebních vystoupení nabídl víkend plný aktivit a zážitků. Nechybělo divadlo, dílničky, bubnování, workshopy, setkání s kapelami, vodní radovánky a dětský festival Pigyáda.

"Jelikož mám děti, tak bych měl asi říct, že jsou rodinné festivaly fajn, ale jsem stará škola. Trochu se mi stýská po tom undergroundu. Když si vzpomenu, jak v počátcích festivalů přetékaly záchody, skákalo se do bahna a spalo se, kde se dalo, mělo to své kouzlo, které mi trošku chybí," řekl Václav Bláha z kapely Divokej Bill.

Pořadatelé akcí, kteří budou chtít v budoucnosti pozvat Tomáše Kluse, musí zvážit, kam sáhnou při shánění privátních zdrojů. Písničkář uvedl, že nebude hrát a vystupovat tam, kde organizátoři využijí peníze od premiéra Andreje Babiše (ANO), protože je podle jeho názoru "pro tuto společnost nebezpečný". Bojkot se bude týkat i médií společnosti Mafra, kterou Babiš dříve vlastnil a poté převedl do svěřenského fondu. Kluse v jeho aktivitách podpořili Jiří Macháček z kapely Mig 21 a Matěj Ruppert z Monkey Business.