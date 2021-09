První poločas byl z naší strany výborný, řekl Pilař po vítězství 1:0 nad Kluží

Jablonec nad Nisou - Podle záložníka Václava Pilaře fotbalisté Jablonce při vítězství 1:0 nad Kluží v úvodním kole skupiny Evropské konferenční ligy odehráli výborný první poločas, přestože v něm neproměnili řadu šancí. Bývalý český reprezentant nepochyboval, že domácí budou po ruce Mária Camory zahrávat pokutový kop, ze kterého v 52. minutě rozhodl o triumfu Severočechů.

"Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. O poločase jsme si říkali, že tam byly tři stoprocentní šance a je škoda, že jsme nějakou nedali. Už jsme mohli vést 1:0. Důležité bylo, že jsme se do šancí dostali, další věc je, že jsme je neproměnili. Ale první poločas byl z naší strany výborný, naše výkony v něm snesly velké měřítko," řekl Pilař na tiskové konferenci.

"Za mě to byl dnes kolektivní výkon. Jsem jedním z jeho článků. Hluchá byla jenom část od 52. minuty, kdy jsme dali gól na 1:0. Paradoxně o deseti jsme nehráli tak dobře. Mohli jsme přidat druhou branku a uklidnit se," doplnil dvaatřicetiletý ofenzivní záložník.

O penaltě nepochyboval. Ruka obránce Camory, který zamezil jasnému gólu, byla podle Pilaře evidentní. "Nevěděl jsem, jestli je tam video, ale vím, že to viděl rozhodčí za bránou. Takže jsem o tom byl přesvědčený a také řval na rozhodčího," uvedl Pilař. "Jsem mezi určenými, hned jsem na penaltu chtěl jít," doplnil odchovanec Hradce Králové.

Bývalý hráč Plzně vstřelil premiérový gól ve skupině evropských pohárů. "To jsem ani nevěděl. Když pomohu takhle brankou týmu, jsem za to velice rád," konstatoval Pilař, který vstřelil čtvrtou soutěžní branku v sezoně.

Do Evropské konferenční ligy si přenesl dobrou formu z domácí soutěže, o potenciálním návratu do národního týmu ale moc mluvit nechtěl. "Na to je těžké odpovídat. Vždy mám vysoké cíle. Rád bych třeba ještě nakouknul do reprezentace. Neříkám, že ne," uvedl Pilař.

"Už minulou sezonu jsem se v Jablonci cítil dobře, máme tady super partu. Samozřejmě důvěra je důležitá. I když někdy mívám nějaké zdravotní problémy, tak si to tady užívám," dodal Pilař.