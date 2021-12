První ordinace dostanou vakcíny proti covidu pro děti

Ilustrační foto - Zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali 15. prosince 2021 očkovat proti covidu-19 děti ve věku od pěti do 11 let. Na první den jich rodiče registrovali desítky.

Praha - Do ordinací praktických lékařů a dalších očkovacích center začne dnes distribuční firma Avenier rozvážet vakcíny proti covidu-19 pro děti od pěti do 11 let. Některé další nemocnice, které už vakcíny mají, například Fakultní nemocnice Brno, začnou dnes tyto menší děti očkovat. V Praze očkování zahájila Fakultní Thomayerova nemocnice ve středu, jako další se připojí v pátek FN Motol.

Do vybraných nemocnic a skladů distributora v Olomouci, Táboře a Stéblové na Pardubicku dorazila v úterý první dodávka vakcín Pfizer/BioNTech po děti, které mají proti dospělé asi třetinovou sílu. Celkově ji má zatím Česko objednanou pro 150.000 dětí, v této věkové skupině jich je zhruba 390.000. Kromě očkovacích center nemocnic, kterých je zatím asi 45, očkují děti také jejich praktičtí lékaři pro děti a dorost. Těch je kolem 2000, do pondělí si vakcínu objednalo 120 z nich.

Celkově už se nechalo proti covidu-19 alespoň jednou dávkou vakcíny očkovat přes 6,75 milionu lidí, což je asi 63 procent populace. U starších dětí ve věku 12 až 15 let, které dostávají stejnou vakcínu jako dospělí, je proočkovanost přes 45 procent.