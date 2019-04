Les Saisies (Francie)/Praha - Před 31 lety vlétl jako francouzská kometa mezi tehdejší sjezdařské hvězdy, když na olympijských hrách v Calgary vyhrál v premiéře superobřího slalomu a do rodné alpské vesnice Les Saisies přivezl i bronz z olympijského sjezdu. Dnes by Francka Piccarda na bývalého elitního alpského lyžaře tipoval málokdo. Štíhlý, drobný chlapík, který váží pouhých 67 kilogramů, totiž během zimy několikrát týdně vyráží na trénink na běžkách. Začaly jej bavit natolik, že už několik let závodí v dálkových bězích. "Nic lepšího jsem pro své tělo, na kterém se profesionální lyžování hodně podepsalo, nemohl udělat," říká.

Piccard se v roce 1988 stal po 20 letech prvním francouzským olympijským vítězem v lyžování od dob legendárního Jeana-Claudea Killyho. Sbírku olympijských medailí zkompletoval o čtyři roky později na olympiádě v Albertville, když skončil ve sjezdu druhý. Kariéru ukončil v roce 1996 v 31 letech zejména ze zdravotních důvodů. "Měl jsem za sebou několik zranění, včetně tří operací kolen," vzpomínal Piccard při rozhovoru s účastníky letošního setkání Mezinárodního ski-klubu novinářů (SCIJ) ve francouzských Alpách.

V dobách, kdy mezi bránami soupeřil s fenomenálními sjezdaři Markem Girardellim, Pirminem Zurbriggenem či Albertem Tombou, by jej prý ani nenapadlo, že jednou vymění sjezdové lyže za uzounké běžky. "Běh na lyžích jsem nepovažoval za lyžování. Přišlo mi to jako hrozná nuda a otrava, miloval jsem rychlost. Tehdy navíc měli ve sjezdu větší šanci se prosadit i technické typy, jako jsem já, lyžování ještě nebylo zejména silový sport, jako je tomu teď," soudí Piccard, který získal olympijské zlato na velmi těžké trati v Nakisce.

Současné lyžování na carvingových lyžích pokládá za mnohem rizikovější z hlediska zranění. O své děti, které se také daly na lyžování, se velmi často bojí. "Je to úplně jiný sport. Neříkám, že je to špatně, pro lyžování je určitě dobře, že jej sleduje hodně lidí. Na druhou stranu jsou dnešní lyžaři mnohem častěji a hůře zranění, než jsme bývali my," poznamenal.

Poté, co opustil kolotoč Světového poháru sjezdařů, se nejprve věnoval zejména podnikání, studoval obchod. Ve středisku Les Saisies, které jako jedno z mála ve francouzských Alpách nabízí skvělé terény pro sjezdové i běžecké lyžování, po vítězství na OH dostal darem od starosty pozemek, kde vybudoval hotel Calgary. Postupně zde otevřel několik půjčoven a prodejen lyžařského vybavení, v sezoně zaměstnává 50 lidí.

Zhruba deset let poté, co ukončil dráhu profesionálního sjezdaře, si řekl, že je škoda nevyužít toho, že má jen kousek od domu 120 kilometrů tratí, na nichž se v roce 1992 odehrávaly olympijské soutěže v běhu na lyžích a biatlonu. "Nejdřív jsem na běžkách začal bruslit, to mi jako přechod od sjezdového lyžování přišlo přirozenější a jednodušší. Postupně jsem se ale naučil i klasiku a dnes jsou mojí hlavní vášní dálkové běhy," řekl Piccard.

Běžecké lyžování je podle něj jako rekreační sport ve Francii na vzestupu. Zatímco první roky po skončení olympiády byly tratě v Les Saisies poloprázdné, nebo se na nich proháněli jen závodníci, nyní lákají čím dál více lidí. Skvěle upravený areál, který patří k nejvýše položeným v Evropě, nabízí jako bonus překrásné výhledy na Mont Blanc. "I když člověk maká, je to úžasný psychický relax," míní Piccard.

Když roztaje sníh, přesedlá - jako spousta místních - na kolo nebo vyráží na túry po masívu Beaufortain. A ve zbývajícím volném čase píše, což je jeho další vášeň. "Začal jsem psát jen tak pro radost a pro své přátele na facebooku. A nakonec z toho loni vyšla kniha," řekl s úsměvem. Francouzská média jeho literární styl přirovnávají k jeho sportovní kariéře. "Je to pokorný autor, s pevnými názory a humorem břitkým jako hrany lyží," napsal o něm zpravodajský web ledauphine.com.

Na internetových stránkách tohoto regionálního listu měl loni během olympiády v Pchjongčchangu svou vlastní rubriku L'œil de Pic (Picovo oko), kde denně komentoval olympijské dění. Jeden z článků věnoval i Ester Ledecké, která překvapivě vyhrála "jeho" super-G a o pár dní později přidala druhé zlato na snowboardu.

"Ona je naprosto geniální. Něco takového se už nebude nikdy opakovat. Byl to pro mě největší zážitek loňské olympiády," řekl Piccard ČTK. Díky Ledecké prý sledoval olympijský závod v paralelním slalomu na snowboardu poprvé od roku 1998, kdy vyhrála v Naganu Karine Rubyová. "Za nic na světě jsem si nemohl nechat ujít, abych viděl Češku Ledeckou na snowboardu," napsal Piccard ve své olympijské rubrice. Několik dní se "jako malý kluk" nemohl dočkat, aby uvěřil tomu, že to, co předvedla česká závodnice na lyžích, dokáže i na prkně. "Netřeba se štípat, nezdálo se nám to. Ester Ledecká není pouťový úkaz, ale královna, jíž se dostalo olympijského požehnání," uzavřel Piccard.