První noc ofenzívy byla podle Ankary úspěšná, Kurdové hlásí boje

Washington/Ankara/Damašek - První noc turecké protikurdské ofenzivy v Sýrii byla podle Ankary úspěšná a byly obsazeny vybrané cíle. Oznámilo to dnes turecké ministerstvo obrany. Kurdové hlásí těžké boje v pohraničních vesnicích, do nichž se Turci snaží vstoupit. Turecká armáda zahájila útok v severní Sýrii ve středu s úkolem vyčistit pohraničí od kurdských oddílů YPG a připravit podmínky pro zřízení bezpečnostní zóny. YPG, které se podílely na porážce teroristického Islámského státu, Ankara řadí k teroristům.

Kurdské YPG jsou součástí arabsko-kurdských Syrských demokratických sil (SDF). Jejich mluvčí Marván Kámišlí dnes řekl, že ve vesnicích, do nichž se Turci snaží vstoupit, se odehrávají těžké boje.

V pohraničním městě Kámišlí podle kurdských zdrojů turecká armáda ve středu večer zasáhla část věznice, v níž je mnoho zajatců z Islámského státu. Úřady spravující Kurdy obývané oblasti severní Sýrie to považují za zjevný pokus zajatce tímto způsobem osvobodit. "Takové útoky na věznice s teroristy povedou ke katastrofě, jejíž důsledky později svět nemusí zvládnout," stojí v prohlášení kurdských úřadů. Turecko tuto informaci zatím nekomentovalo.

Vývoj sleduje exilová Syrská organizace lidských práv (SOHR). Podle jejích informátorů v Sýrii byla dnes ráno slyšet sporadická střelba z pohraničních oblastí v okolí měst Tall Abjan a Rás al-Ajn. Kurdům se údajně podařilo odrazit další útok tureckých pozemních oddílů u Tall Halafu.

Turecké ministerstvo obrany ráno sdělilo, že první noc operací byla úspěšná, protože se podařilo obsadit vybrané cíle. Z oznámení ale není jasné, o jaké lokality se jedná. Do turecké ofenzivy se zapojují povstalecké skupiny, které Ankara podporuje a jež působí na severu Sýrie. Jejich mluvčí oznámil, že tyto oddíly směřují k bojišti na hranici.

Informace o obětech nejsou k dispozici z nezávislých zdrojů. Podle SOHR od středy Kurdové přišli o 19 lidí a kromě toho zemřelo osm civilistů. Údajně jde o oběti tureckých náletů a dělostřelecké palby.

Senátoři USA navrhují kvůli syrské operaci protiturecké sankce

Turecku hrozí kvůli vojenské ofenzivě na severovýchodě Sýrie tvrdé americké sankce. Takovýto postup totiž navrhují v případě pokračování turecké operace republikánský senátor Lindsey Graham a jeho demokratický kolega Chris Van Hollen. Podle agentury AP plánují lídrům Senátu společný návrh předložit příští týden. Americký prezident Donald Trump ve středu naznačil, že postihy podpoří, když Ankara nebude postupovat "nejhumánnějším možným způsobem".

Návrh připravovaný zástupci obou stran v americkém Kongresu by zastavil vojenskou pomoc Spojených států pro Turecko a uvalil sankce mimo jiné na aktiva tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Další součástí zveřejněného nástinu opatření jsou sankce proti zahraničním vojenským nákupům Turecka, píše AP.

Graham a Van Hollen ve středu představili svůj plán v reakci na zahájení turecké operace proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie. Nálety a ostřelování začaly několik dní poté, co Trump ohlásil, že ze stejného regionu se stahují američtí vojáci. Trump je kvůli tomuto kroku pod palbou kritiky, a to i ze strany republikánských politiků. Například Graham prohlásil, že vláda USA "hanebně opustila" Kurdy, kteří pomohli v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát (IS).

Šéf Bílého domu ve středu kritiku ohledně stažení vojáků odmítal s tím, že Graham "by tam chtěl zůstat dalších 200 let a možná přidat pár set tisíc lidí".

"V tomhle s Lindseym nesouhlasím. Ale řeknu vám, že souhlasím ohledně sankcí," dodal podle televize CNN. Prý uvažuje o mnohem tvrdší odpovědi, než jsou sankce, pakliže "to (Erdogan) neprovede nejhumánnějším možným způsobem". Na otázku, kde vidí v této souvislosti hranici humánnosti, Trump odpověděl, že by ji stanovil za chodu.

Návrh zákona o sankcích chtějí Van Hollen a Graham Senátu předložit příští týden, jakmile Kongresu skončí prázdniny. Van Hollen řekl, že budou od lídrů obou stran v Senátu požadovat záruky o jeho rychlém projednání. Podle Grahama bude mít opatření mezi zákonodárci takovou podporu, že jej prezident Trump nebude moci vetovat.