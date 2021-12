První nemocnice dostaly dětské vakcíny proti covidu; rozvoz lékařům ve čtvrtek

Praha - První nemocnice dostaly vakcíny proti covidu-19 určené dětem od pěti do 11 let. Do pražské Fakultní nemocnice Motol přišla dopoledne podle Hany Frydrychové z tiskového odboru zásilka 12.000 dávek, ještě dnes čeká 6000 dávek také Jihomoravský kraj. Ostatní objednané vakcíny dnes převzala distributorská firma Avenier, rozvážet na očkovací místa a do ordinací praktických lékařů pro děti a dorost je podle zástupce firmy Martina Nesrsty začne ve čtvrtek. Dětí v tomto věku je asi 800.000, vakcína je zatím objednána pro 150.000. Registrace začala v neděli večer.

Avenier vakcíny uloží ve skladech v Olomouci, Stéblové na Pardubicku a Táboře. "Tyto vakcíny budeme od čtvrtka distribuovat do ordinací pediatrů a případně do očkovacích center," uvedl Nesrsta. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl na dotaz ČTK uvedl, že část objednané vakcíny rozváží výrobce přímo do vybraných nemocnic, zbytek distributor.

Očkovací látky pro děti mají oproti variantě pro dospělé třetinovou sílu, podávají se dvě dávky. Očkovacích center je podle informací na webu ministerstva z dnešního dopoledne zapojeno zatím 31, nejsou v pěti krajích. Některá další umožní registrace až v době, kdy budou mít vakcíny. Za první den do nich rodiče k očkování přihlásili kolem 9000 dětí.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí řekl, že dalších asi 6600 vakcín si zatím objednalo asi 120 praktických lékařů pro děti a dorost. V některých krajích, například Olomouckém nebo Středočeském, chtějí očkování nechat jen na pediatrech, očkovací centra ho nejmenším dětem aplikovat nebudou. Dětských lékařů je zhruba 2000. Na sociálních sítích si někteří rodiče stěžují na to, že registrující praktický lékař dítěte neočkuje a do centra určeného dětem mají daleko. Vojtěch k tomu uvedl, že očkovat dítě může i jiný pediatr než jeho registrující.