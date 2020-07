První návštěvníci zamířili do nepoužívaných vodojemů v Brně

Brno - První desítky návštěvníků v sobotu přivítaly již nepoužívané brněnské vodojemy na Žlutém kopci. Podzemní nádrže ze druhé poloviny 19. století převzalo od města do správy Turistické informační centrum města Brna (TIC), jež instalovalo pod zemí provizorní osvětlení a plánuje prohlídky i v dalších termínech. Po dnešku budou další prohlídky 30. července a v srpnu. Podle průvodce a znalce brněnského podzemí Aleše Svobody byli lidé vodojemy natolik fascinováni, že se příliš nevyptávali, řekl ČTK po první prohlídce.

Zpřístupnění unikátního prostoru umožnilo vybudování nového vstupu loni na podzim, do té doby byl přístup možný pouze skrz poklop a po žebříku. Vodojemy jsou unikátním prostorem, který vznikl po roce 1870, kdy městu přestala stačit voda ze Svratky. Zdivo je z cihel a mnozí mluví o "podzemní katedrále". Konstrukce se obešla bez použití oceli, dřeva i železobetonu, což vyvolalo nutnost různých druhů zaklenutí. Svému účelu přestaly vodojemy sloužit v roce 1997.

"Odezva návštěvníků je velice pozitivní. Zájem je opravdový, proto se budeme snažit tuto akci opakovat co možná nejvíce, aby se sem dostalo co nejvíce návštěvníků," řekl Svoboda.

V jedné skupině může být kvůli bezpečnostním předpisům nejvýše 15 lidí a na prohlídku mohou jen starší 18 let. Podle Svobody má TIC velké plány a zatím jde o první etapu zpřístupnění. "Čeká nás spousta dalších postupných kroků, jak prostory zatraktivnit. Mluvil jsem s návštěvníky, že v nejstarším vodojemu bychom je mohli provézt na lodích. Bude to velmi podobné jak nádrže v Istanbulu, kde si můžeme vzít příklad z toho, jak se dá procházet osvětleným prostorem nad hladinou. Doufám, že to lidi bude bavit i nadále," řekl Svoboda.

Brno mohlo o technickou památku přijít, dříve vedení města plánovalo v místě podzemní garáže pro Masarykův onkologický ústav. Díky zájmu filmových štábů však tento záměr přehodnotilo.