Praha - První návštěvníci se dnes po několika letech mohou přijít podívat do hlavní budovy Národního muzea. Dům, který je kromě své náplně i historickou památkou, se více než tři roky opravoval, zavřený byl ale mnohem déle. Dneškem se otevírá v částečném provozu u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Lidé uvidí část interiérů a dvě velké výstavy. Součástí oslav dnes bude i projekce na budovu Národního divadla nebo ohňostroj.

Na prohlídky znovuotevřeného muzea zatím není nutná rezervace. Dnes bude otevřeno od 10:00 do 19:00, stejná otevírací doba pak bude každý víkend. Pondělí a pátky bude otevřeno od 10:00 do 18:00, úterý, středy a čtvrtky od 11:00 do 19:00. Tyto tři dny uprostřed týdne bude čas od 09:00 do 11:00 vyhrazen pouze pro předem rezervované školní skupiny.

Částečný provoz Národního muzea zahájí Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, mapující klíčové okamžiky 20. století. Poprvé jsou na ní pohromadě důležité dokumenty, které vznik a existenci republiky ovlivnily, jako Pittsburská dohoda, mnichovská dohoda či vídeňská arbitráž. Výstava 2 x 100 pak představí 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomene 200. výročí založení instituce. Stálé expozice včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, plejtvákem myšokem, se otevřou v příštím roce.

Lidé mohou dnešní svátek oslavit také návštěvou dalších muzeí či památek. Akce Pražská muzea 1918-2018 otevírá zdarma Muzeum hlavního města Prahy, zámek Ctěnice a pražské věže. Dětem a seniorům dnes odpouští vstupné také Národní památkový ústav na všechny své hrady a zámky. Den otevřených dveří je dnes v sídle Národní knihovny v Klementinu i v Obecním domě, mimořádně otevřena bude Invalidovna.

Od podvečera mohou lidé sledovat takzvaný videomapping na budovu Národního divadla, projekci připomínající formou hry významné události z historie divadla. Odpoledne se koná koncert v pražské Lucerně, na kterém budou účinkovat třeba skupina Pražský výběr, David Koller nebo Vladimír Mišík. Večer bude také mezi Čechovým a Štefánikovým mostem v Praze odpálen ohňostroj.