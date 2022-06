První návrh rozpočtu na rok 2023 počítá se schodkem 295 miliard Kč

Praha - Ministerstvo financí plánuje v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok schodek 295 miliard korun. Informaci České televize dnes ČTK potvrdilo ministerstvo financí. První pracovní rámec příjmů a výdajů rozpočtu na příští rok ve středu projednala vláda. Jednotlivé resorty nyní musejí do konce července předložit návrhy svých rozpočtových kapitol ministerstvu financí, které je s nimi poté projedná a do konce srpna vypracuje návrh státního rozpočtu. V září by ho měla projednat vláda, která klíčový zákon do 30. září předloží Poslanecké sněmovně.

Pro letošní rok má Česko schválen rozpočet s deficitem 280 miliard korun. Za celý loňský rok skončilo hospodaření státu v rekordním schodku 419,7 miliardy korun.

Ministerstvo financí ČTK sdělilo, že v rámci standardního rozpočtového procesu vláda projednala první pracovní rámec příjmů a výdajů státního rozpočtu na příští rok s předpokládaným schodkem 295 miliard korun.

"Do 31. července nyní správci jednotlivých kapitol zpracují a předloží ministerstvu financí návrhy svých rozpočtů, které se na úrovni ministra financí projednají v průběhu srpna. Do 31. srpna poté ministerstvo financí zpracuje návrh zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu a předloží je na jednání vlády. V září vláda tyto návrhy projedná a do 30. září je předloží Poslanecké sněmovně," uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Po projednání ve Sněmovně míří rozpočet k prezidentovi republiky, Senát se jím nezabývá.

Vláda se bude ještě v létě zabývat i rozpočtem na tento rok. Stanjura už dříve řekl, že vzhledem k současné situaci související hlavně s energetickou krizí a dopady války na Ukrajině neví, zda se podaří udržet schodek pod 300 miliardami Kč. V červenci proto předloží kabinetu návrh novely letošního státního rozpočtu. Podle ekonomů je již nyní téměř jisté, že schodek za celý rok bude přes 300 miliard korun. Ke konci května stoupl deficit rozpočtu na 189,3 miliardy korun.

Než ministr financí předloží na vládu novelu rozpočtu na letošní rok, mají být schválena některá další opatření v souvislosti s energetickou krizí. Budou k dispozici také přesnější data o hospodaření státu.

Výsledek loňského státního rozpočtu byl ovlivněn dopady pandemie koronaviru a doprovodnými podpůrnými opatřeními. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 500 miliard korun. Nejvyšší schodek měl předtím rozpočet kvůli dopadům pandemie za rok 2020, kdy to bylo 367,4 miliardy korun.

Schválený rozpočet na tento rok počítal s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy. Šlo o první rozpočet koaliční vlády Petra Fialy (ODS), prezident Miloš Zeman jej podepsal v půlce března. Do té doby Česko hospodařilo v provizoriu. Návrh rozpočtu bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) na letošní rok předpokládal schodek o 97 miliard korun vyšší. Fiala už při schvalování rozpočtu ohlásil, že jej bude potřeba novelizovat, ale až budou jasné konkrétní potřeby úprav v návaznosti na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny i českým občanům a firmám kvůli rostoucím cenám tehdy zejména energií.