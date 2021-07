První medaili získá v Tokiu tradičně střelkyně

Tokio - První olympijský vítěz bude v Tokiu korunován už v noci na sobotu kolem 4:00 SELČ a už tradičně to bude nejlepší žena ve střelbě ze vzduchové pušky. Sportovní fanoušci si pamatují, že před třinácti lety začaly hry v Pekingu zlatem Kateřiny Emmons. Během víkendu bude rozděleno celkem 29 medailových sad. Velkou pozornost přiláká sobotní silniční závod cyklistů, začne tenisový turnaj a čeští basketbalisté se v noci na neděli utkají s Íránem.

Z české výpravy se jako první představí střelkyně Nikola Šarounová, která by ráda napodobila Kateřinu Emmons, ale k favoritkám nepatří, i když už má na kontě bronz z Evropských her v roce 2019 v Minsku. Bude to pro ni už druhý olympijský start, před pěti lety v Riu de Janeiro byla ještě pod dívčím jménem Mazurová osmnáctá.

V době, kdy budou střelkyně bojovat ve finále, vyrazí z Tokia na téměř 250 kilometrů dlouhou trať silničního závodu cyklisté. Čeká je celkové převýšení 4865 metrů s dvěma těžkými stoupáními v závěrečné části a s cílem na okruhu pro formuli 1 na úpatí posvátné hory Fudži.

Očekává se především souboj dvou Slovinců – dvojnásobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara a vítěze dvou posledních ročníků Vuelty Primože Rogliče s někdejším mistrem světa v cyklokrosu Belgičanem Woutem van Aertem, který potvrdil formu třemi etapovými triumfy na Tour. Na start se postaví i česká dvojice Zdeněk Štybar, Michael Kukrle. Michal Schlegel o olympijský start přišel kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

Nedělní závod žen měří 147 kilometrů. Zlato bude obhajovat Anna van der Breggenová z Nizozemska, která loni na MS vyhrála silniční závod i časovku. Stejně jako tehdy v Imole ji mohou nejvíc ohrozit její krajanka a trojnásobná mistryně světa Annemiek van Vleutenová a Italka Elisa Longová Borghiniová. Mezi šedesátkou cyklistek bude i Tereza Neumanová.

Ze čtveřice českých tenistek půjde na kurt nejdříve Barbora Krejčíková. Vítězka Roland Garros nastoupí ve své olympijské premiéře v sobotu v 8:00 proti Zarině Dijasové z Kazachstánu. Nejtěžší úkol má v prvním kole Markéta Vondroušová. Bývalou světovou čtyřku Kiki Bertensovou z Nizozemska sice v jediném dosavadním vzájemném zápase na US Open před třemi lety porazila, momentálně je ale v žebříčku dvacet míst za ní.

Další dvě tenistky začnou až v neděli. Petra Kvitová, bronzová z Ria de Janeiro, bude hrát s Italkou Jasmine Paoliniovou, kterou loni v Paříži porazila, a turnajová pětka Karolína Plíšková je favoritkou duelu s Francouzkou Alizé Cornetovou, s níž vyhrála tři poslední zápasy. V neděli bude hrát také jediný zástupce v mužské dvouhře Tomáš Macháč, jehož soupeřem bude Portugalec Joao Sousa, a turnaj rozehrají také oba páry Plíšková s Vondroušovou a nasazené jedničky Krejčíková se Siniakovou.

Basketbalisté jsou na hrách poprvé po 41 let a v neděli od 3:00 SELČ budou pravděpodobně naposledy v roli favorita. Jejich první soupeř z Íránu na posledním MS v Číně, kde Češi skončili šestí, obsadil až 23. místo. Ve skupině jsou ještě Spojené státy a Francie, ale i jedna výhra může při dobrém skóre stačit na postup do čtvrtfinále, kam se dostanou dva ze tří týmů na třetích místech.

V plaveckém bazénu se z české výpravy jako první objeví štafeta na 4x100 m volný způsob s mistryní Evropy Barborou Seemanovou. Její hlavní disciplína, kraulařská dvoustovka, začne rozplavbami až v pondělí. V neděli absolvují rozplavby na 100 m znakaři Simona Kubová a Jan Čejka.

V sobotu čekají na veslařském kanále opravné jízdy tři české lodě a dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil - Jiří Šimánek bude bojovat o postup z rozjížďky. V nedělní kvalifikaci ve vodním slalomu pojedou kanoista Lukáš Rohan a kajakářka Kateřina Minařík Kudějová.

Česká olympijská účast v Tokiu:

Sobota:

1:30 veslování - opravy - skif muži: Fleissner, 2:00 dvojskif ženy: Antošová, Fleissnerová, 2:10 dvojskif muži: Podrazil, Cincibuch

1:30 Sportovní střelba - vzduchová puška ženy - kvalifikace: Šarounová

3:00 sportovní gymnastika - víceboj muži - kvalifikace: Jessen

4:00 silniční cyklistika - závod mužů s hromadným startem: Kukrle, Štybar

4:20 veslování dvojskif lehkých vah muži - rozjížďky: Šimánek, Vraštil

8:00 stolní tenis - dvouhra muži - 1. kolo: Jančařík – Chadráví (S. Arábie)

8:00 tenis - dvouhra - 1. kolo: Krejčíková – Dijasová (Kaz.), 10:00 Vondroušová – Bertensová (Niz.)

13:43 plavání - rozplavby štafeta 4x100 m volný způsob ženy: ČR

Neděle:

2:00 sportovní střelba - kvalifikace - skeet ženy: Šumová, 3:00 skeet muži: Tomeček

2:30 šerm - kord muži - kvalifikace: Jurka

3:00 basketbal - muži - skupina A: Írán - ČR

3:00 sportovní gymnastika - víceboj ženy - kvalifikace: Holasová

4:00 tenis - dvouhra - 1. kolo: Macháč – J. Sousa (Portug.), Kvitová – Paoliniová (It.) , Kar. Plíšková – Cornetová (Fr.), čtyřhra – 1. kolo: Krejčíková, Siniaková - Hsieh Jü-čche, Hsu Čche-jü (Tchaj-wan), Plíšková, Vondroušová - Čeng Saj-saj, Tuan Jing-Jing (Čína)

5:00 jachting - RS:X muži - rozjížďky: Lavický

6:00 silniční cyklistika - závod žen s hromadným startem ženy: Neumanová

6:00 vodní slalom - kvalifikace C1 muži: Rohan, 6:50 K1 ženy: Minařík Kudějová

6:00 sportovní střelba - vzduchová puška muži - kvalifikace: Hrčkulák, Přívratský

7:00 stolní tenis - dvouhra ženy - 2. kolo: Matelová - vítězka Díazová/Paranangová

12:02 plavání - rozplavby - 100 m znak ženy: Kubová, 12:51 100 m znak muži: Čejka