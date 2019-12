První lyžařské areály ve Zlínském kraji zahájily zasněžování

Zlín - První lyžařské areály ve Zlínském kraji v uplynulých dnech díky ochlazení začaly zasněžovat sjezdovky. Sněžná děla a tyče začaly vyrábět umělý sníh například ve Ski centru Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku nebo v areálech ve Stupavě na Uherskohradišťsku, Troják na Kroměřížsku a Karolinka na Vsetínsku. Zahájení sezony podle zástupců oslovených středisek závisí na vývoji počasí, rádi by však otevřeli ještě před Vánocemi.

Na Kohútce začali zasněžovat v neděli. "Kdy zahájíme provoz, záleží na počasí, na vodě. Uvidíme. Chtěli bychom otevřít 15. prosince, ale jestli se to podaří, to nikdo neví. Uvidíme, jak se to bude teď vyvíjet," řekl dnes ČTK zástupce areálu Miroslav Maczko. Loni se na Kohútce začalo lyžovat v polovině prosince.

V noci na neděli začala výroba umělého sněhu ve Stupavě. "V noci na dnešek bylo teplo, ale další noci už by měly být zase mrazivé, tak uvidíme. Máme inverzi, pokud zůstane, tak to bude špatné. Jestli se to trošku roztrhá a bude mrznout, budeme určitě zasněžovat. Kdy spustíme provoz, záleží na počasí. Noční teploty se v předpovědi pohybují kolem tří čtyř pod nulou, při nich bychom zasněžovali dlouho. Kdyby to spadlo na osm, na deset pod nulou, tak teoreticky bychom za tři pořádné noci mohli areál rozjet," uvedla zástupkyně střediska Bohdana Orlová. Ve Stupavě obvykle startuje sezona jako vůbec v prvním středisku ve Zlínském kraji, loni to bylo už 1. prosince.

Od sobotního dopoledne hučí sněžná děla na Trojáku. "Jedeme v uvozovkách doteď. Čekáme, jak vyjdou předpovědi. Pracujeme v zavedeném modelu. Když mrzne, tak sněžíme. Pokud by byly dobré podmínky, to znamená, že v noci bude pořád kolem minus tří a nebude do toho pršet, tak bychom mohli o víkendu 14. až 15. prosince otevřít. Ale bohužel to vždycky záleží na počasí. Výhoda je, že letos je extrémní množství vody," řekl ČTK provozovatel areálu Jakub Juračka. Loni se středisko otevřelo návštěvníkům krátce před Vánocemi.

Umělý sníh už leží také na části sjezdovky v Karolince. "Začali jsme zasněžovat ze soboty na neděli. První noc byla fajn, sněhu se vyrobilo docela dost. Není to zatím o tom, že bychom uvažovali o startu sezony, o víkendu to ještě nebude. Pak se uvidí, je to všechno o počasí. Tento týden budeme zasněžovat dál, od úterka jsou hlášené další mrazíky," uvedl zástupce střediska Marek Cimala. Loni se v Karolince začalo lyžovat 12. prosince.

Z dlouhodobého výhledu, který na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, bude počasí do 29. prosince teplotně průměrné až slabě nad průměrem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být v období Vánoc. Teploty přes den se budou koncem roku pohybovat jen kolem bodu mrazu.

chv dvd