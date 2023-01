První letošní sníh místy omezil dopravu, většinou jsou ale cesty sjízdné

Praha - Ve většině Česka v noci na dnešek a ráno padal první letošní sníh, místy omezil silniční i železniční dopravu. Vlaky i autobusy nabraly zpoždění a staly se také dopravní nehody. Většinou ale byly cesty po ránu podle informací silničářů s opatrností sjízdné a také na železnici už problémů kvůli sněhu během rána ubývalo. Dnes před 08:00 také Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zrušil původní výstrahu před sněžením, kterou v úterý vyhlásil pro většinu území Česka až do dnešních 15:00. Nyní už platí jen pro severní cíp země.

Nejintenzivněji sněžilo podle meteorologů do dnešního rána na severovýchodě Středočeského a v západní polovině Libereckého kraje, kde napadlo i kolem deseti centimetrů většinou mokrého a těžkého sněhu. V následujících hodinách připadne na severu Čech dalších až šest centimetrů, jinde bude sněžit jen ojediněle, uvedli ráno meteorologové. ČHMÚ tak zrušil výstrahu před novou sněhovou pokrývkou na většině území Česka. Do dnešních 15:00 trvá už jen pro většinu Libereckého kraje a severovýchod Ústeckého kraje.

Právě na severu Čech se problémy objevily i na hlavních tazích. V Libereckém kraji na hlavní silnici 35 od Turnova směrem na Hodkovice nad Mohelkou a dál směrem k Rádelskému mlýnu dopravu zkomplikovaly kamiony, které uvízly na sněhu ve stoupáních. Vytvořily se tam proto kolony. Policisté v regionu řešili i několik nehod kvůli počasí, které se ale vesměs obešly bez zranění. Sníh v regionu leží na většině hlavních tahů, výrazně méně je ho ale v horách. Například silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska zůstává i pro kamiony průjezdná. Podle policie přibývá v kraji dopravních nehod, od rána jich už policisté řešili dvě desítky, většina se ale obešla bez zranění, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

V Královéhradeckém kraji ráno ještě zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu i na dálnici D11 a na silnicích prvních tříd na Jičínsku a Hradecku. U Sobotky na Jičínsku na silnici druhé třídy 281 na zasněžené silnici uvázlo osobní auto, uvedla policie. Stejnou silnici u Mladějova ráno zablokoval spadlý strom. Na silnici u Nového Města na Hradecku se ráno srazilo nákladní auto s osobním. V Ústeckém kraji byly silnice ráno podle silničářů s opatrností sjízdné. Třeba D8 a silnice první třídy byly po chemickém ošetření mokré, ale sníh ještě zůstával na silnicích třetí třídy. Nehodu policisté v regionu řešili například ve Starých Křečanech na Děčínsku, kde osobní auto narazilo do domu.

Problémy kvůli čerstvému sněhu se vyskytly také ve středních Čechách. Provoz na D10 u Mladé Boleslavi kvůli vrstvě nového sněhu kolem 06:00 zkomplikovaly kolony, potíže měly především nákladní vozy. Do terénu vyjela ve Středočeském kraji veškerá technika silničářů. Někteří z nich vyjeli odstraňovat sníh už před půlnocí. Na železnici byly ráno v regionu potíže v Nymburce, kde kvůli zasněžené výhybce nejely časně ráno spoje do Poříčan. Přerušen byl provoz mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou kvůli pádu stromu na trať.

Z ostatních regionů silničáři větší problémy nehlásili. V Pardubickém kraji byly silnice ráno podle správců cest sjízdné, sníh byl většinou rozbředlý. Na Vysočině podle silničářů napadly asi tři centimetry sněhu, většinou vyjížděly do terénu sypače. Hasiči museli v noci zasahovat kvůli vyproštění dodávky sjeté do příkopu ve Velkém Meziříčí. Podobná byla situace na jihu Čech. Vyjelo 145 sypačů a sedm traktorových radlic a nejvíc práce měly na Prachaticku, Písecku, Strakonicku, u Tábora a na Jindřichohradecku.

Na severu Olomouckého kraje podle správců silnic napadlo v nejvyšších polohách Jesenicka až sedm centimetrů sněhu. Sněžilo i na Šumpersku a ve vyšších polohách Olomoucka. Všechny silnice ale byly se zvýšenou opatrností sjízdné. Ve Zlínském kraji na vozovkách ve vyšších polohách ležela ráno po nočním sněžení nová vrstva mokrého uježděného sněhu. Řidiči se s ní mohou setkat především na silnicích nižších tříd na Vsetínsku. Navíc se tam může tvořit náledí. Řidiči by měli být opatrní tak ve vyšších polohách horských oblastí Moravskoslezského kraje, kde může být na vozovkách ujetá vrstva sněhu, či zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Opatrní musí být řidiči především na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku, částečně i na Opavsku.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci do dnešního rána sněžilo. Následně sněžení většinou přešlo do deště se sněhem. Řidiči musejí být opatrní zejména na silnicích nižších tříd, na kterých zůstává vrstva sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu byly dnes dopoledne i na silnicích prvních tříd na Jičínsku a Hradecku, uvedli silničáři. Teploty se dnes ráno pohybovaly od plus jednoho do minus dvou stupňů Celsia, na horách až do minus čtyř stupňů.

Energetici ráno evidovali poruchu na vedení vysokého napětí na Rychovsku. V lokalitách Kostelce nad Orlicí, Synkova a Tutlek se ocitlo zhruba 700 domácností bez elektřiny.

Pozor si musejí dát řidiči na silnici I/16 v obcích Ohařice, Dolní Lochov, Holín a Ohaveč na Jičínsku. Silnici tam pokrývá ledovka a tvoří se kolony, uvedla policie. U Sobotky na Jičínsku na silnici druhé třídy 281 na zasněžené silnici ráno uvázlo osobní auto. Stejnou silnici u Mladějova ráno zablokoval spadlý strom. Na silnici u Nového Města na Hradecku se srazilo nákladní auto s osobním. Také u Holohlav na Hradecku se srazily osobní a nákladní auto.

V kraji platí výstraha meteorologů před sněžením, a to do dnešních 15:00. Napadnout by mohlo několik centimetrů sněhu. V nižších polohách do 300 nadmořských metrů se čeká déšť se sněhem. Během dne by měly srážky slábnout.

Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, na horách od minus dvou stupňů do plus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Silničáři na Liberecku uzavřeli dnes od 09:00 až do odvolání pro kamiony nad šest tun silnici přes Oldřichovské sedlo směrem na Raspenavu a Hejnice. ČTK o tom informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má údržbu krajských komunikací na starosti. Silnice leží v chráněné oblasti, a silničáři tam proto nemohou solit. Řidiči kamionů musí na Raspenavu a Hejnice po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Pro autobusy a osobní auta je silnice průjezdná. V Libereckém kraji napadlo do rána až deset centimetrů sněhu sněžení neustává.

Silničáři radí zvýšenou opatrnost. Vrstva sněhu leží i na hlavních tazích, problémy jsou hlášeny na hlavní silnici 35 z Liberce na Prahu, kde se tvoří kolony kvůli uvízlým kamionům. Podle policie přibývá v kraji dopravních nehod, od rána jich už policisté řešili více než dvě desítky. "Většina se ale obešla bez zranění," řekl ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Výstraha meteorologů dnes platí pro Liberecký kraj do 15:00.

Největší problémy jsou na hlavní silnici 35 od Turnova směrem na Hodkovice nad Mohelkou a dál směrem k Rádelskému mlýnu. Dopravu tam komplikují kamiony, které uvízly na sněhu ve stoupáních a tvoří se tam kolony. Sníh leží na většině hlavních tahů, výrazně méně je ho ale v horách, například silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska tak zůstává i pro kamiony průjezdná. Pozor by si ale měli dát řidiči kamionů ve stoupáních.

Podle Robovského je uzavřená silnice ve směru na Liberec, kamiony tam uvízly ve stoupáních na Paceřickém a Jeřmanickém kopci. "Objízdná trasa je přes Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Problémy s kamiony na Paceřickém kopci byly už kolem páté ráno a teď je to tam uzavřené, aby došlo k jejich vyproštění," doplnil policejní mluvčí. Ve směru na Turnov pak podle něj dopravu zkomplikoval uvízlý sypač. Motoristé by podle Robovského měli zpomalit a vzhledem k počasí si dát na cestu větší časovou rezervu.

Nehody řeší v souvislosti se sněžením policisté po celém kraji. U Hrádku nad Nisou na Liberecku se ráno autobus střetl se sypačem, V Bílém Kostele se autobus srazil se dvěma osobními auty, nehoda se ale obešla bez zranění. Několik střetů aut řešili policisté v krajském městě, kde hlavně v částech pod Ještědem napadlo deset centimetrů sněhu. Podle Petra Správky, ředitele Silnic LK, které zajišťují údržbu krajských komunikací i hlavních tahů s výjimkou I/35, by měli být motoristé obezřetní také na Českolipsku, hlavně v oblasti Práchně a Svoru, i tam je na silnicích sníh.

Teploty v kraji se dnes ráno pohybují od minus čtyř do jednoho stupně Celsia nad nulou, na většině území kraje sněží. Podle meteorologů bude v nižších polohách sněžení postupně přecházet v déšť, odpoledne by mělo ustávat.

Moravskoslezský kraj

Ve vyšších polohách horských oblastí Moravskoslezského kraje musí být řidiči opatrní. Na vozovkách tam může být ujetá vrstva sněhu, či zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Policie pro kamiony navíc opět uzavřela silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. Vyplývá to z dat, která dnes ráno zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Opatrní musí být řidiči především na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku. Částečně i na Opavsku. Naopak v Ostravě, na Karvinsku a Novojičínsku jsou silnice sjízdné bez omezení. Jen v okolí Nového Jičína může podle silničářů místy vznikat námraza.

Pro kamiony a nákladní auta s přívěsem či návěsem silničáři a policisté tuto zimu v neděli poprvé uzavřeli silnici 1/56 v úseku Ostravice - Bílá. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit, protože vede v blízkosti přehrady s pitnou vodou. V kopcích ale sníh působí často komplikace.

Olomoucký kraj

Na sever Olomouckého kraje se v noci na dnešek vrátila zima, podle správců silnic napadlo v nejvyšších polohách Jesenicka až sedm centimetrů sněhu, sněžilo i na Šumpersku a ve vyšších polohách Olomoucka. Silničáři se opět vrátili do terénu se zimní údržbou, zjistila ČTK. Všechny silnice jsou sjízdné, je potřeba však počítat se zvýšenou opatrností, na silnicích leží rozbředající sníh nebo ujetá sněhová vrstva.

"Sněhové srážky přišly po 02:00, zasáhly celé území okresu. Momentálně v Jeseníku sněžení ustává, podle radaru na Javornicku stále sněží. Na Zlatohorsku napadlo podle kolegy až sedm centimetrů sněhu, ve vyšších polohách to bylo v průměru pět centimetrů, v nižších do dvou centimetrů," řekl dnes ČTK dispečer jesenických silničářů.

Silničáři tak nad ránem vyrazili do terénu s veškerou technikou. Na silnicích nyní leží většinou slabá vrstva rozbředající kaše, na vozovkách udržovaných inertně je ujetá slabá vrstva sněhu, která je na důležitých místech kryta posypem, uvedl dispečer. "Žádné komplikace v dopravě nejsou hlášeny. Předpověď už zmírnili, srážky by měly ustávat," doplnil dispečer.

Sněžilo také na Šumpersku, podle tamního dispečera napadlo do dvou centimetrů sněhu. "Vozovky jsou po chemickém posypu holé a mokré, na inertních vozovkách leží jen v nevyšších polohách ujetá sněhová vrstva krytá posypem," řekl dnes ČTK dispečer šumperských silničářů.

S technikou vyjeli silničáři i do vyšších poloh Olomoucka na Šternbersku, i tam leží ve vyšších polohách zbytky rozbředlého sněhu nebo kaše, zvýšená opatrnost je na místě. Na Přerovsku a Prostějovsku jde většinou o dešťové srážky nebo déšť se sněhem, silnice jsou holé a mokré.

Pardubický kraj

Téměř po měsíci je na silnicích v Pardubickém kraji opět sníh. Většinou je rozbředlý, v oblastech, kde se nepoužívá posypová sůl, tvoří slabou uježděnou vrstvu. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné. Na Pardubicku je kvůli poruše na vedení vysokého napětí bez dodávek energie 900 domácností, uvedla společnost ČEZ.

Energetici evidovali v 8:00 v regionu jednu poruchu na vedení vysokého napětí, která zasahuje oblast Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem a Zdechovice na Pardubicku. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové je asi 900 domácností bez energie.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna nebo v Železných horách. Zbytky sněhu jsou ale i v níže položených oblastech například u Přelouče nebo v Pardubicích. Podle meteorologů se dá sněžení očekávat i během dneška.

V Pardubickém kraji bylo dnes ráno většinou zataženo, foukal slabý vítr. V západní části regionu a na Svitavsku padal sníh nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky či déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus dvěma stupni Celsia.

Ústecký kraj

Na silnicích v Ústeckém kraji leží místy sníh, sjízdné jsou s opatrností. Nebezpečí námrazy hrozí ve vyšších polohách v Krušných horách. Vyplývá to z dopravních informací. Policisté řeší v regionu několik nehod.

Dálnice D8 a silnice I. třídy jsou po chemickém ošetření mokré. Sníh je ještě na silnicích III. třídy a leží také na chodnících. Viditelnost je vlivem srážek snížená. Teploty se pohybují od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia.

Nehodu policisté řeší ve Starých Křečanech na Děčínsku, kde osobní auto narazilo do domu. V Děčíně se srazilo osobní a nákladní auto v ulici Saská, která je nyní neprůjezdná. Dvě osobní vozidla se střetla v Teplicích.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Od úterního večera napadlo několik centimetrů mokrého sněhu. Sněžit začalo na jihozápadě kraje už v úterý večer, postupně sněžilo v celém kraji. Silničáři měli přes 130 výjezdů. Vyplývá to z informací policie a dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Podle silničářů napadly asi tři centimetry sněhu, většinou vyjížděly do terénu sypače, na Žďársku sníh odstraňovalo několik radliček. Hasiči museli v noci zasahovat kvůli vyproštění dodávky sjeté do příkopu ve Velkém Meziříčí. Podle informací na webu policie havarovalo i auto na dálnici D1 u Měřína.

Podle předpovědi meteorologů bude sněžení postupně od jihu ustávat. Odpoledne se oblačnost částečně protrhá. Teplota bude mezi minus jedním stupněm Celsia a dvěma stupni nad nulou.

Zlínský kraj

Na vozovkách ve vyšších polohách Zlínského kraje leží po nočním sněžení nová vrstva mokrého uježděného sněhu. Řidiči se s ní mohou setkat především na silnicích nižších tříd na Vsetínsku. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako mokré silnice na Uherskohradišťsku a Zlínsku. Na vozovkách na Vsetínsku se navíc může tvořit náledí. Mokré silnice na Kroměřížsku jsou sjízdné bez omezení, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno zataženo, na Vsetínsku se sněhovými přeháňkami, na Uherskohradišťsku s deštěm se sněhem a na Kroměřížsku s dešťovými přeháňkami. Foukal slabý vítr, místy se vyskytovaly mlhy. Teploty se v regionu pohybovaly mezi minus jedním a plus třemi stupni Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, na většině území s občasným sněžením nebo deštěm se sněhem, v nižších polohách i deštěm. Přes den budou postupně od jihu srážky ubývat, později odpoledne očekávají meteorologové místy částečné protrhávání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.