První letní posilou Slavie je Schranz, opačným směrem míří Malínský a Zelený

Praha - První letní posilou fotbalistů pražské Slavie je útočník Ivan Schranz z Jablonce. Sedmadvacetiletý slovenský reprezentant podepsal s ligovým mistrem smlouvu do června 2024. Kmenovým hráčem Severočechů se naopak stal obránce Jaroslav Zelený, který už v Jablonci z Edenu hostoval. Severočeši získali ze Slavie i křídelníka Tomáše Malínského, jeho roční hostování se po skončení automaticky změní v přestup.

Schranz má za sebou po loňském příchodu do Jablonce z Českých Budějovic velmi povedenou sezonu. Dlouho usiloval o pomyslnou korunu pro nejlepšího střelce ligového ročníku, nakonec vinou zranění v posledních kolech zůstal na 13 brankách.

Slovenský útočník, který se dostal do nominace na nadcházející Euro, v minulosti hrával českou nejvyšší soutěž také za Duklu Praha. V české lize má na kontě 98 startů a 30 branek. Za reprezentační A-tým zasáhl do osmi utkání a připsal si jeden gól.

"Ivan patří k nejlepším hráčům uplynulého ligového ročníku, navíc se v Česku prosazuje už delší dobu. Je to prověřený hráč s výborným charakterem, který dokáže v útočné fázi zahrát na více postech. Věříme, že pro Slavii bude vhodnou posilou," uvedl pro klubový web slávistický sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

"Slavia je top klub, jeden z nejlepších v Evropě. Když o mě projevila zájem, neměl jsem důvod váhat. Pokusím se dát do svých výkonů maximum a pomoci mužstvu tak, jak jen budu umět. Udělám pro to všechno, chci získávat trofeje," dodal Schranz.

V rámci dohody mezi kluby opačným směrem definitivně zamířil Zelený, který už v minulé sezoně v Jablonci úspěšně hostoval. Se Severočechy podepsal tříletou smlouvu. Osmadvacetiletý defenzivní univerzál dříve hrával na kraji obrany, jablonecký trenér Petr Rada ho však přesunul na pozici stopera, kde jeho svěřenec patřil k nejlepším v lize.

Zelený v uplynulé ligové sezoně zasáhl do 32 z 34 kol a třikrát skóroval. Jablonci pomohl ke konečnému třetímu místu v tabulce, které znamenalo účast v kvalifikaci Evropské ligy. Působil také v Mladé Boleslavi, Karviné a Hradci Králové. V lize má na kontě 170 utkání, ve kterých dal devět branek. Jeden zápas odehrál za českou reprezentaci.

"Minulá sezona vyšla podle mě nad očekávání a třetí místo je pro Jablonec výborný výsledek. I z osobního hlediska jsem za sezonu rád, protože se mi povedlo pravidelně nastupovat a podílet se na konečném umístění. Na příští sezonu v dresu Jablonce se samozřejmě těším, protože se bude bojovat o účast v evropských pohárech," uvedl pro klubový web Zelený.

Malínský na jaře hostoval v Mladé Boleslavi. V krátké době si vyzkouší angažmá i v druhém podještědském klubu, před loňským příchodem do Slavie hrával za Liberec. Devětadvacetiletý křídelník se v Edenu neprosadil, za mistra nastoupil jen do čtyř ligových zápasů. V minulosti také oblékal dres Hradce Králové. V nejvyšší soutěži má na kontě 149 startů a 14 gólů. Stejně jako Zelený jednou nastoupil za reprezentační "áčko".

"Doufám, že se v Jablonci znovu nastartuji. Myslím, že v Mladé Boleslavi jsem měl začátek povedený, ale pak se něco stalo a moc jsem nenaskakoval. Postupně se do toho musím dostat a doufám, že na Střelnici to bude úspěšné a kvalifikujeme se do základní skupiny některého z evropských pohárů," uvedl Malínský.