První letadlo Smartwings odletělo pro pomůcky do Číny

Praha - První letadlo Smartwings dnes odletělo z Česka do Číny pro zdravotnický materiál. Dopravce vyšle postupně sedm letadel do dvou čínských měst. Informoval o tom ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ochranné zdravotnické pomůcky by měly do Česka přivést i další letadla, od pátku by měly přivážet několik milionů respirátorů a roušek a další stovky tun zdravotnického materiálu.

První letadlo z Číny s dodávkou 150.00 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu.

Na vyslání letounů Smartwings se stát dohodl už v minulých dnech, dosud se však čekalo na získání potřebných povolení. Mluvčí společnosti Vladimíra Dufková už dříve ČTK řekla, že letadla budou létat postupně, čtyřikrát do města Čchang-ša a třikrát do Šanghaje.

Materiál by měly přivážet i další letadla. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že první letoun společnosti China Eastern do Prahy přiletí v pátek ráno. Přiveze 1,1 milionu respirátorů. V sobotu ráno dorazí nákladní letadlo China Eastern s více než sedmi miliony roušek a vypůjčený An-124 Ruslan s více než 100 tunami materiálu.

Podle dřívějšího vyjádření vládních představitelů by letadla měla přistávat na letišti v Pardubicích. Předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl, že policie poskytne nedaleko pardubického letiště svůj sklad pro potřeby distribuce zdravotnického materiálu.