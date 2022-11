První let sériově vyrobeného L-39NG plánuje Aero Vodochody ještě letos

Odolena Voda (u Prahy) - Zálet prvního sériově vyrobeného L-39NG plánuje Aero Vodochody ještě letos, nyní pokračují finální práce. Dnes pracovníci Aera spojili křídlo s trupem, což umožní přesunutí stroje na finální montáž. První let prověří systémy včetně řiditelnosti a výkonu letadla před předáním zákazníkovi, kterým bude v případě tohoto kusu Vietnam. Aero má nyní objednávky na 34 letounů L-39NG, dalších 28 až 32 letadel mohou zákazníci objednat jako opci. Do konce roku 2025 je pro Aero cílem mít objednávky na 110 letounů, řekl dnes v Aeru novinářům prezident Aera Vodochody Viktor Sotona. Už dříve Aero vyrobilo čtyři prototypy L-39NG.

Fotogalerie

Příští rok společnost chystá dokončení výroby deseti letadel L-39NG, rozpracovány už jsou ale stroje i ze druhé dvanáctikusové série. V dalších letech by měla roční produkce nadále růst. "Současná kapacita linky je 24 letadel," uvedl Sotona.

Nedávno čtyři stroje objednal i český státní podnik LOM Praha, kontrakt s Aerem podepsal 14. listopadu. Podle dřívějších informací za ně včetně pozáruční podpory nebo vybavení LOM Praha zaplatí 2,1 miliardy korun. Dodány by měly být podle Sotony pravděpodobně už koncem roku 2024, podle smlouvy do 28 měsíců. Mezi dalšími zákazníky jsou například Vietnam či Maďarsko.

Pro L-39NG má Aero naplánované zalétávání ve dvou fázích. "První je takzvaný kalibrační let, kdy jenom to letadlo krátce vzletí. My si ověříme, že je správně nastavené řízení, uděláme si záznam do palubního zapisovače některých parametrů, provedeme detailní kalibraci na zemi," popsal šéfkonstruktér letounu Jaromír Lang. Potom následuje definitivní zálet, piloti při něm vyzkouší všechny funkce letadla. Po jeho vyhodnocení následuje předání zákazníkovi.

Trup a křídlo se při výrobě letounu montují samostatně, poté se obě soustavy propojí a pak se stroj přesouvá na zalétávání. Má řadu systémů: hydraulický, elektrický, řízení, palivový, vzduchový a další. Je v něm více než 400 různých přístrojů. Podle viceprezidenta pro vývoj Aera Petra Jindy má L-39NG trojnásobnou životnost oproti jeho předchůdci L-39, jehož životnost činila zhruba 5000 letových hodin. Na jeden letoun je třeba 14.000 součástek. Pro zkompletování je třeba 31.000 hodin lidské práce.

Podzvukový proudový letoun L-39NG nové generace cvičného letounu Albatros letos získal typovou certifikaci bez omezení, Aero jej tedy může prodávat do celého světa. Společnost zaměstnává přes 1600 lidí a hledá další pracovníky. Řadu částí L-39NG vyrábí přímo Aero. Více než 65 procent jeho dodavatelů tvoří tuzemské firmy, komponenty dodávají i Spojené státy, Německo, Slovensko i další.

Majoritním vlastníkem Aera je maďarská společnost SI 13 Aero Zrt, ve které je většinovým vlastníkem Zsolt Hernádi. Menšinový podíl patří českému Omnipolu.