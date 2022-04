První krok za postupem do finále extraligy udělali hokejisté Sparty a Třince

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice, 3. dubna 2022 v Praze. Zleva David Dvořáček ze Sparty a Martin Beránek z Českých Budějovic.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice, 3. dubna 2022 v Praze. Zleva David Dvořáček ze Sparty a Martin Beránek z Českých Budějovic. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Výhrami obou velkých favoritů na postup začaly dnes obě semifinálové série play off hokejové extraligy. Hráči Sparty i Třince se dokázali prosadit v domácím prostředí i přes tuhý odpor soupeřů. Pražané zdolali České Budějovice těsně 2:1. Oceláři, kteří jsou v roli obhájců titulu z posledních dvou dohraných sezon, porazili Mladou Boleslav 3:0. Ještě po 39 minutách byl však stav bezbrankový.

Pražané před nejvyšší návštěvou sezony 15.089 diváků brzy vedli zásluhou Vladimíra Sobotky, ještě v první třetině vyrovnal Lukáš Pech, ale ve druhé části vrátil domácím těsný náskok Filip Chlapík a jeho gól byl nakonec i vítězný. Série hraná na čtyři vítězství pokračuje v pondělí rovněž v metropoli a začne v 19 hodin.

"Bylo to vyrovnané utkání, což jsme i čekali. Budějovice hrají výborně. Pro nás bylo asi dobré, že jsme byli vždy ve vedení a nemuseli dotahovat. První třetinu jsme hráli hodně špatně, tam jsme ztráceli puky a nabídli soupeři spoustu šancí po našich chybách. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, ale do zítřka musíme být kompletně lepší," řekl kouč Sparty Josef Jandač.

Skóre pod Javorovým otevřel Michal Kovařčík v čase 39:05, David Musil zvýšil ve 44. minutě a výhru zpečetil v závěru Miloš Roman. Domácí brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v letošní vyřazovací části. Hosté hráli od poloviny utkání bez kapitána Martina Ševce, který byl vyloučen na pět minut a do konce zápasu za zákrok na Marka Daňa. Druhý zápas v Třinci se odehraje v pondělí od 17 hodin.

"V první třetině to nebylo z naší strany ono. Měli jsme kliku v několika situacích a Ondra Kacetl nás podržel. Bylo pro nás výhrou, že skončila 0:0. Od druhé jsme po faulu nesehráli přesilovky moc dobře, ale měli jsme kliku, že jsme dali gól do šatny. Pomohl nám, hráči si začali více věřit. Ve třetí třetině to byl boj. I když si Boleslav nějaké šance vytvořila, tak jsme je ustáli a dali dva další góly," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápasy:

Branky a nahrávky: 3. Sobotka (M. Forman), 25. Chlapík (Buchtele) - 11. Pech (Bučko, Vondrka). Rozhodčí: Pešina, Ondráček - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 15.089.

Branky a nahrávky: 40. M. Kovařčík (Chmielewski, Dravecký), 44. D. Musil (Martin Růžička, A. Nestrašil), 60. Miloš Roman (Daňo, P. Vrána). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).