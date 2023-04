První konvoj s ukrajinskými zemědělskými produkty míří přes Polsko do Nizozemska

Varšava - První konvoj s ukrajinskými zemědělským produkty vyrazil z hraničního přechodu v polském Dohorusku a míří do Nizozemska. Oznámila to dnes agentura PAP, která se odvolává na Michala Deruśe z polské daňové správy. Pět zapečetěných kamionů podle něj veze mimo jiné maso, vejce a kukuřici. V noci na dnešek vstoupila v platnost pravidla, která umožňují přepravu ukrajinských zemědělských produktů do jiných zemí přes Polsko.

Skončil tak zákaz tranzitu ukrajinských zemědělských produktů, který Varšava bez předchozího upozornění zavedla v polovině dubna a kvůli němuž mnoho společností se zbožím uvázlo na ukrajinsko-polské hranici, uvedla agentura Reuters.

Pro ukrajinské potraviny a zemědělské produkty platí v EU od loňského května bezcelní režim, který unie zavedla kvůli pomoci Ukrajině, jež od loňského února čelí ruské invazi. Levnější obilí z Ukrajiny, které mělo podle plánu směřovat do afrických či blízkovýchodních zemí, ale zaplavilo trhy některých evropských států, na což si stěžují místní zemědělci.

Několik zemí včetně Polska, Slovenska či Maďarska proto v posledních dnech zakázalo dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. Varšava zastavila rovněž tranzit tohoto zboží přes polské území. V úterý však s ukrajinskými představiteli dosáhla dohody, která umožňuje převoz obnovit. Kamiony s ukrajinskými zemědělskými produkty budou zapečetěny, monitorovány a pojedou v konvojích.

První konvoj doprovázejí dvě vozidla celní a daňové služby - jedno je vepředu, druhé na konci. Tato vozidla budou kamiony doprovázet přes celé Polsko, popsal dnes Deruś. Polsko podle agentury PAP přepravu zmíněného zboží povoluje za podmínek, že zboží zamíří do jiných zemí nebo do polských námořních přístavů, kde bude naloženo na lodě.