Kyjev - Dnešní první kolo ukrajinských prezidentských voleb pravděpodobně s nemalým odstupem vyhrál herec Volodymyr Zelenskyj, do druhého kola by měl spolu s ním postoupit dosavadní prezident Petro Porošenko. Vyplývá to z průzkumů provedených u volebních místností. Třetí Julija Tymošenková odhady sociologických společností zpochybnila a označila je za zmanipulované. Podle zjištění její strany Vlast postupuje do druhého kola spolu se Zelenským ona.

Zelenskyj podle čtyř provedených anket získal přes 30 procent hlasů, Porošenko necelých 18 procent. Tymošenková by na třetím místě měla dostat kolem 14 procent hlasů. K deseti procentům by se podle průzkumů u uren měl blížit volební zisk proruského kandidáta Jurije Bojka, za ním následuje na pátém místě vůdce liberální Občanské pozice a bývalý ministr obrany Anatolij Hrycenko se sedmi procenty.

Ústřední volební komise obdržela kolem 1700 stížností na porušení volebních pravidel, žádné vážnější problémy ale průběh hlasování nenarušily, napsala agentura Unian. Volební účast se podle předběžných informací pohybovala kolem 64 procent. Druhé kolo voleb se má konat 21. dubna.

Volební štáb Tymošenkové označil průzkumy u volebních uren za zmanipulované. Sama expremiérka tvrdí, že spolu s vítězem prvního kola Zelenským postupuje do druhého kola ona. Zelenskyj údajně získal 27 procent hlasů a druhá Tymošenková 21 procent. Porošenko je se 17,5 procenta až třetí, tedy nepostupující. Průzkum podle bývalé premiérky provedl štáb strany Vlast, které Tymošenková předsedá.

Podle agentury TASS Tymošenková vyzvala své stoupence, aby se dostavili k volebním místnostem a "domáhali se spravedlivého volebního výsledku". Je prý přesvědčena, že po reálném sečtení hlasů "přestane Porošenkova mafie existovat".

Zelenskyj předpokládané výsledky prvního kola označil za "první krok k velkému vítězství". Dodal, že "průzkumů je hodně, ale vítěz je jen jeden". Volební tým Zelenského se obává, že zástupci Tymošenkové budou odvolávat své lidi z volebních komisí, aby sabotovali proces sčítání hlasů.

Porošenko voličům slíbil, že vyhraje-li druhé kolo, zahájí "novou etapu návratu Donbasu a Krymu". Vyzval voliče svého hlavního soupeře, aby ve druhém kole přešli na jeho stranu. O podporu rovněž požádal všechny kandidáty, kteří se nedostali do druhého kola a kteří "stojí pevně na proukrajinských pozicích".

"Osud mě přivedl do boje s loutkou (oligarchy Ihora) Kolomojského, nedáme mu žádnou šanci," prohlásil prezident. Miliardář Kolomojskyj je považován za spojence a sponzora Zelenského, který svou nejpopulárnější roli ztvárnil právě v televizi 1+1, kterou Kolomojskyj žijící v Izraeli a Švýcarsku ovládá.

Kosačov: Rusko možná ukrajinské volby neuzná

Rusko možná výsledky prezidentských voleb na Ukrajině neuzná. Prohlásil to dnes v reakci na průběh a výsledky prvního volebního kola šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov. Řekl, že během voleb byl nahlášen "fenomenální počet" stížností na porušování volebních pravidel.

Právě na reakci ukrajinských úřadů na "tisíce" takových případů, a rovněž na průběhu druhého volebního kola, bude podle Kosačova záviset postoj Ruska. "Na závěry bude čas po volbách, ale nevyloučil bych žádné možnosti," konstatoval.

Podle sdělení ukrajinské volební komise a ministerstva spravedlnosti bylo během prvního volebního kola nahlášeno asi 1700 prohřešků proti volebním pravidlům, žádný z nich ale nebyl "systémový" a výsledek ovlivněn nebyl. Zahájeno bylo přes třicet trestních stíhání. Prezident Petro Porošenko, který byl v prvním kole podle odhadů druhý za hercem Volodymyrem Zelenským, označil dnes volby za spravedlivé.

Pro Rusko by jako ukrajinský prezident byl přijatelnější kdokoli jiný než Porošenko, řekl dále Kosačov rozhlasové stanici Echo Moskvy. Pokud ve druhém kole Porošenko vyhraje, nebude to prosté pokračování nynější politiky, ale dojde podle něj k "závažné radikalizaci" protiruské politiky Kyjeva. "Přál bych si samozřejmě druhé kolo bez Porošenka," prohlásil senátor.