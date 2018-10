Praha - První kolo letošních senátních voleb vyhráli nejčastěji kandidáti ODS, a to v devíti z 27 obvodů. Do druhého kola může však postoupit 11 jejích kandidátů a stejný počet kandidátů ANO, o nichž rozhodnou voliči v druhém kole příští týden. Volby podle očekávání přinesly porážku pro vládní ČSSD, která místo 13 křesel bude mít šanci obhájit pouze pět, a mít tak nejvýše sedmnáctičlenný klub. Nebude tak už asi mít nejsilnější senátní frakci a tím možnost nominovat předsedu horní komory.

Předseda ODS Petr Fiala vyhodnotil výsledky voleb tak, že jeho strana jde správným směrem. Věří, že kandidáty ODS ve druhém kole podpoří i další demokratické strany. "Tak jak ODS pomohla postoupit do druhého kola společným kandidátům se stejným cílem: Nedopustit zvětšování vlivu spojenectví ANO, ČSSD a komunistů i v Senátu," uvedl v tiskové zprávě.

Premiér a předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že bude spokojený s každým získaným mandátem. ANO v nynějších volbách žádný neobhajovalo. Babiš nepředpokládá, že by výsledek voleb, v nichž oslabila vládní ČSSD i KSČM, která menšinový kabinet podporuje, ovlivnily fungování kabinetu. "Já se žádnou změnou nepočítám," řekl.

Sociální demokracie podle svého předsedy Jana Hamáčka vůbec nemohla pomýšlet na to, že by ve volbách do Senátu uspěla podobně jako před šesti lety. Pětici postupujících do druhého kola voleb do horní komory považuje za úspěch pro ČSSD.

K pozici nejsilnější senátní frakce nejblíže KDU-ČSL, která může ke 14 jistým senátorům přidat další čtyři. Lidovcům pomohlo i znovuzvolení Jiřího Čunka senátorem už v prvním kole. Úspěšní byli v prvním kole i kandidáti STAN, kteří mohou mít 15 senátorů. Kluby lidovců a Starostů spolu úzce spolupracují a stanou se asi dominantní silou v horní komoře.

Vládní koalice ANO a ČSSD na většinu v horní komoře nedosáhne. Potřebovala kvůli tomu vyhrát ve 23 obvodech, šanci ale dostane maximálně v 17.

ODS a ANO podle výsledků po sečtení hlasů z devíti desetin okrsků měly shodně po 11 finalistech z 50. Pokud by jedenáctka občanských demokratů druhé kolo senátních voleb vyhrála, mohla by mít 17 senátorů. To je i maximální možný počet senátorů ANO, pokud by jejích 11 finalistů uspělo. Ve třech obvodech se pravděpodobně střetnou občanští a sociální demokraté, ve třech zástupci ODS a ANO.

Neúspěchem skončily senátní volby pro KSČM, jejíž jediný senátor Václav Homolka mandát na Chomutovsku neobhájil. Komunisté tak asi poprvé od vzniku horní komory v ní nebudou zastoupeni, neboť málo pravděpodobné, že by jejich jediná finalistka Milada Halíková na Karvinsku porazila favorizovaného Petra Víchu z ČSSD. Do Senátu se opakovaně nedostali ani zástupci SPD Tomia Okamury. Okamura to nevidí jako větší problém. Podle něj se musí zástupci SPD nejprve vyprofilovat na komunální úrovni.

Úspěšní byli naopak Piráti, které ke svému jedinému senátorovi mohou přidat další dva. Předseda Pirátů Ivan Bartoš míní, že strana má stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její kandidáti nejsou celorepublikově známí. Posílit svůj pětičlenný klub o další tři členy může hnutí Senátor 21.