Praha - První kolo letošní prezidentské volby hodnotí státní volební komise jako klidné. Zápis o výsledku volby, který dnes podepsali všichni členové komise, bude zveřejněn na webu ministerstva vnitra. Novinářům to řekl po zasedání komise ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Ve Sbírce zákonů vyjdou až kompletní výsledky po druhém volebním kole.

"Co se týče samotného průběhu hlasování, dá se říct obecně, že volby se dají zhodnotit jako klidné," uvedl Jirovec. Nastalo podle něho jen několik mimořádných událostí. Jirovec zmínil úmrtí muže v jedné z volebních místností v Roudnici nad Labem na Litoměřicku a přerušení voleb v Kyjevě kvůli ruskému raketovému útoku na město. V obou případech bylo hlasování podle ředitele odboru přerušeno na hodinu, s čímž zákon počítá. "K žádnému problému z hlediska volebního zákona nedošlo," řekl Jirovec.

Místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová uvedla, že úřad po zpracování všech dat obdržel žádost ze dvou okrsků o opravu výsledku hlasování, když komisaři zaměnili výsledky mezi dvěma kandidáty. "V jednom případě to bylo o čtyři hlasy a v druhém případě to bylo o 58 hlasů. Nemělo to žádný vliv na finální výsledky, nicméně umožnili jsme tuto opravu provést," podotkla Krumpová.

Jirovec připomněl, že pro druhé kolo už lidé nedostanou volební lístky dvou finalistů do svých poštovních schránek. Budou se vydávat přímo ve volebním místnostech a budou mít žlutou barvu. Pokud by volič hlasoval ve druhém kole šedivým lístkem z prvního volebního kola, jeho hlas by byl neplatný, upozornil.

Vítězem prvního kola letošních prezidentských voleb se stal bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel, generála ve výslužbě volilo 35,4 procenta lidí. Do volebního finále s ním postoupil bývalý premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jemuž dalo hlas 34,99 procenta voličů. Hlasovat přišlo 68,24 procenta lidí.