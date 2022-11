První jednání zastupitelů Prahy povede primátor Hřib, nebo lídr Spolu Svoboda

Praha - Ustavující jednání zastupitelů Prahy bude ve čtvrtek řídit buď dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti), nebo lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Bohuslav Svoboda jako nejstarší zastupitel. Záleží na rozhodnutí zastupitelů Spolu, sdělili dnes ČTK Hřib a zastupitel Ondřej Prokop (ANO). Nabídku rozhodnout dal dnes Hřib na schůzce zástupců stran k organizaci zastupitelstva. Primátor na ní také informoval o tom, že je třeba na program jednání zařadit dva materiály, které nesnesou odkladu. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a třetími Piráty.

"Říkal jsem jim (zástupcům stran), že je potřeba vyřešit některé otázky. Zapsali si je s tím, že mi na to teď nejsou schopni odpovědět. Otázka vedení schůze padla taktéž, se stejným výsledkem," uvedl Hřib.

Primátor chce na program jednání zařadit materiál o evropských dotacích pro městské části a materiál o veletrhu Mipim, kdy by v případě neschválení Praha blokovala veletrh pro další česká města. "Slíbil (Hřib) oba tisky poslat předem, abychom je mohli v klubech projednat," uvedl Prokop. Co se týče vedení čtvrteční schůze, Prokop uvedl, že rozhodnutí bude na Spolu. "My do toho nemáme jak zasáhnout," dodal.

Jak bude vypadat program zasedání, bude záležet na konečném hlasování zastupitelů ve čtvrtek. Nicméně všichni zastupitelé budou muset složit zastupitelský sbor. Vzhledem k tomu, že v Praze dosud nevznikla nová koalice, není jasné, zda se bude také volit nové vedení města, což bývá obvykle součástí prvních jednání zastupitelů.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.