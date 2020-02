První hosté se do Thermalu vrátí v půlce března

Karlovy Vary - První hosté se budou moci ubytovat v karlovarském hotelu Thermal v 60 opravených pokojích 15. března. Hotel ze 70. let minulého století, který vlastní stát, je nyní uzavřený a prodělává rozsáhlou modernizaci. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes novinářům v Karlových Varech řekla, že opravy nenaruší průběh červencového filmového festivalu. Hotel je hlavním dějištěm festivalu. Náklady oprav jsou 580 milionů Kč. Stavbaři postupně dostávají Vřídelní kolonádu z havarijního stavu. Jasné ale není, jestli se kolonáda opraví jen provizorně nebo úplně.

Zatím stály 280 milionů korun. "Týká se to té části technologické, dále pokojů a jejich vybavení, vzduchotechniky pro pokoje i sály, nové požární zabezpečení, nové datové rozvody, to jsou teď ty hlavní body, které jsou dané," řekl ČTK generální ředitel Thermalu Vladimír Novák. Při opravách budou podle něj zachována například původní umyvadla, svítidla na chodbách nebo původní křesla.

Patra od desátého do 15. jsou mimo provoz kvůli stavebním pracím od loňského podzimu. V těchto patrech je kompletně rekonstruováno 126 pokojů, budou dokončeny před filmovým festivalem. Od 6. ledna je hotel zcela bez hostů. V dalších 147 pokojích v třetím až devátém patře se dělají pouze částečné úpravy, například klimatizace a vzduchotechniky. "Snažíme se dělat úpravy s maximální citlivostí a snažíme se co nejvíce zachovat jeho původní podobu," řekl Novák. Podle něj se ale následně zvýší cena za ubytování v některých pokojích.

Rekonstrukce se zatím týká vnitřní části hotelu. V další etapě se bude opravovat bazén. Jeho rekonstrukce by měla začít letos začátkem října a otevřít by se měl v červnu příštího roku. Předpokládané náklady na rekonstrukci bazénu včetně přilehlého prostoru činí 120 až 130 milionů korun. Podle ředitele budou zachovány rozměry bazénu, sníží se pouze jeho hloubka. Thermal v příštím roce čeká také kompletní výměna oken. Nyní se chystá dokumentace k výběrovému řízení a do konce roku bude vybrán zhotovitel, uvedl ředitel.

Dodal, že momentálně je přibližně 100 zaměstnanců doma, vybírají si dovolené, a 30 zaměstnanců, například technici, se oprav účastní. Od 2. března se vrátí a připraví hotel na běžný provoz, čekají je také různá školení.

Značné obavy z podoby rekonstrukce hotelu vyjádřila loni na začátku července vnoučata architektů Věry a Vladimíra Machoninových Maria a Jan Kordovští. Podle návrhu Machoninových byla budova ve stylu brutalismu v 70. letech postavena. Podle ředitele není prostor debatovat o úpravách pokojů, protože se již opravují. "Co jsem pochopil, tak je zajímalo zejména řešení veřejných prostor, které teď není v podstatě hotové ani navržené, takže tam se s nimi myslím budeme bavit více," řekl Novák. Vyjádření Kordovských ČTK zjišťuje.

Vřídelní kolonáda se dostává z havarijního stavu

Stavbaři postupně dostávají karlovarskou Vřídelní kolonádu z havarijního stavu. S každou odkrytou konstrukcí se ale objevují nové problémy. Město tak stojí před otázkou, jestli odstranit jen havarijní stav nebo stavbu ze 70. let minulého století opravit do původní podoby, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík (ODS).

"Naše pracovní skupina má mandát k vyřešení havarijního stavu objektu. Teď čekáme, až proběhne výběrové řízení na odstranění stropu a vybetonování nového, vrátí se zpátky mísa a tím pádem je havarijní stav zajištěný. Ale už nová skleněná stěna, nová podlaha, jak bude vypadat mísa, není řešením havarijního stavu, ale jeho důsledků," řekl Bursík.

Vřídelní sál je nyní zaplněn lešením, odstraněny jsou jeho skleněné stěny a zabezpečuje se suterén s technologií jímání vřídelní vody. Po odkrytí střešní konstrukce se navíc zjistilo, že i špice vřídelního sálu je narušena. Snesení skleněných dílů, které jsou uměleckými díly, by stálo asi 320.000 korun, výroba nových by ale přišla miliony korun.

Odstranění havarijního stavu kolonády, která je už skoro čtyři roky částečně uzavřena, má stát zhruba 36,7 milionu korun. Na dokončení nejnutnějších oprav by bylo potřeba dalších asi 3,5 milionu, nové vrty a zajištění řeky Teplé, která pod kolonádou protéká, by stály přes 21 milionů.

Město stojí před rozhodnutím, jestli kolonádu, z níž se do většiny lázeňských domů rozvádí léčivá vřídelní voda, jen provizorně opravit a vypsat architektonickou soutěž na novou kolonádu nebo ji dostat do stavu, kdy by mohla sloužit dalších 15 až 30 let.

Světoznámý výtrysk Vřídla, který je nyní v omezené podobě vyveden před kolonádu, by se do vřídelního sálu mohl podle Bursíka vrátit možná do léta, ale zřejmě jen v provizorní podobě.