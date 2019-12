První hokejová liga se od sezony 2022/23 bude hrát jen se 14 týmy

Praha - První hokejová liga se bude hrát od sezony 2022/23 pouze se čtrnácti účastníky místo sedmnácti, na které se rozšíří od nadcházejícího ročníku. Rozhodl o tom dnes výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. V této sezoně nastupuje v druhé nejvyšší soutěži 16 týmů a nikdo z ní nesestoupí, účast si navíc vybojuje jeden celek z druhé ligy.

V sezoně 2020/21 z první ligy poslední tým sestoupí a předposlední bude hrát baráž. V ročníku 2021/22 sestoupí dvě mužstva a třetí nejhorší bude bojovat v baráži. Od sezony 2022/23 bude v soutěži 14 týmů, z nichž poslední sestoupí přímo a bude nahrazen vítězem druhé ligy.

V druhé lize bude v sezoně 2020/21 hrát 27 celků, z nichž dva sestoupí a nahradí je dva postupující. V ročníku 2021/22 vzroste počet účastníků na 28, přímo sestupovat budou dva a dva další budou účast obhajovat v baráži s vítězi krajských kvalifikací. Od sezony 2022/23 bude mít druhá liga 28 účastníků se dvěma přímo sestupujícími a postupujícími.

"S nižšími počty mužstev vzrostou konkurence a kvalita soutěží. K uvedenému cíli chceme dospět sportovní cestou, rozloženou na dvě sezony, v jejichž průběhu si přes probíhající zeštíhlení budou moci prostřednictvím baráží vybojovat postup i celky z nižších pater," uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. "Vznikne tak výkonnostní, vzhůru se zužující pyramida otevřených soutěží, propojených principem přímých sestupů a postupů."

Redukce čeká i mládežnické soutěže. V nejvyšší juniorské lize bude v sezoně 2020/21 nastupovat v závislosti na účast Salcburku 19 nebo 20 mužstev. Při 19 účastnících by přímo sestupovala tři mužstva a čtvrté nejhůře umístěné by účast obhajovalo v baráži. Při 20 účastnících by sestupovala čtyři mužstva a jedno by čekala baráž.

V sezoně 2021/22 bude v soutěži 16 účastníků, z nichž dva sestoupí, zatímco třetí nejhorší tým půjde do baráže. Od ročníku 2022/23 bude mít nejvyšší juniorská soutěž 14 účastníků s jedním přímo sestupujícím a postupujícím. Postup z baráže ani přímé postupy nebudou stejně jako v této sezoně podmíněny statusem akademie Českého hokeje.

Český svaz se v březnu rozhodl snížit počet účastníků nejvyšší juniorské soutěže na nadcházející sezonu z 24 na 19. Proti tomu se odvolali zástupci Havířova, Přerova a Vsetína, jejichž týmy z ní byly vyřazeny. Spor řeší soud, který v září nařídil odložit start nejvyšší soutěže juniorů. Svaz po vydání předběžného nařízení extraligu nahradil pohárovou soutěží, která se hraje se stejnými týmy a podle připraveného losu, za což dostal v listopadu již čtvrtou pokutu kvůli nerespektování verdiktu.

Nejvyšší dorostenecká soutěž bude mít od sezóny 2020/21 24 účastníků místo současných 30 a bude se hrát se dvěma přímo sestupujícími a postupujícími.

Výkonný výbor ČSLH také vyhověl žádosti Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK) o prodloužení termínu, v němž může deklarovat zájem o převzetí řízení extraligy. Nejvyšší domácí soutěž APK řídila do června 2012, kdy převzal hlavní pravomoci svaz.

Memorandum o spolupráci při organizování a řízení extraligy, které obě strany uzavřely v roce 2016, umožňuje extraligovým klubům uplatnit nárok na řízení nejvyšší soutěže vždy do konce kalendářního roku s tím, že ujednání vstoupí v platnost od nadcházející sezony.

"Pro to, aby soutěž řídila přímo APK, mluví řada důvodů, především skutečnost, že kluby extraligu financují. Pokud vše proběhne podle podmínek, na nichž jsme se domluvili a jsou upravena v memorandu, jsem přesvědčen, že výkonný výbor by takový záměr podpořil," uvedl Král.