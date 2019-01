Praha - Souboj těžkých vah Brna a Třince bude ozdobou pátečního programu pěti zápasů 32. kola hokejové extraligy. Obhájce titulu ztrácí z páté příčky na vedoucí Oceláře 10 bodů, ti naskočí do domácí soutěže po dlouhé odmlce kvůli účasti na Spenglerově poháru v Davosu. Vedle Liberce, který čeká až v sobotu dohrávka s Mladou Boleslaví, dotírá na Třinec především Hradec Králové. Svou pozici se Mountfield pokusí ještě posílit proti Karlovým Varům. Čtvrté Vítkovice přivítají Zlín.

Fotogalerie: Hokejová extraliga 2018/19

Kometa začíná sérii pěti zápasů po sobě doma reprízou loňského finále s Třincem. "Viděl jsem Třinec na dvou zápasech Spengler Cupu, máme o něm dostatek informací," ujistil trenér Kamil Pokorný. "Moc jim to ve Švýcarsku nepadalo, nevyužili spoustu šancí, hodně dominovali brankáři," nabídl Pokorný základní poznatky.

Jinak se ale soustředí především na svůj tým. "Pořád je co zlepšovat, někdy koncovku, někdy nepodařenou pasáž. Chceme hrát konzistentně, 60 minut koncentrovaně a vyvarovat se výpadků," řekl Pokorný před klíčovou fází sezony, kdy bude každý získaný bod a každý krok směrem k play off velmi cenný.

Od Silvestra už trénuje s týmem útočník Tomáš Plekanec, jenž se vrací do sestavy po krátké osobní dovolené v Kanadě. Na křídla k němu přijdou jako v posledním předvánočním zápase Martin Erat a Radim Zohorna, v sestavě nikdo nechybí.

Třinec se do extraligového kolotoče vrací po účasti na Spenglerově poháru, kde všechny tři zápasy těsně prohrál. Zato v nejvyšší soutěži mají Oceláři impozantní bilanci jediné porážky z posledních patnácti kol. I proto jsou vicemistři stále v čele tabulky.

"Věřím, že nás to nijak nepoznamená. I když jsme v Davosu třikrát prohráli, chtěli bychom herně na ta utkání navázat. S jediným rozdílem, a tím je produktivita," uvedl trenér Marek Zadina, kterého čeká zřejmě poslední záskok za hlavního kouče Václava Varaďu, jenž se vrací z šampionátu dvacítek v zámoří.

Hradec Králové vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a nechce ztratit kontakt se špičkou. Dvanáctou Energii neberou Východočeši na lehkou váhu. "Je to rychlý útočný tým, který nic moc nevymýšlí s pukem. My se musíme soustředit na náš hokej a uspět. Teď v lednu bude důležitý každý bod. Doma hrajeme výborně, ale na to nesmíme koukat. Musíme do toho vlítnout a vyhrát," hlásil odhodlaně obránce Richard Nedomlel.

Karlovy Vary uzmuly za poslední čtyři utkání pouze dva body. "Snažíme se zjednodušit střelbu, jenže v posledních zápasech nám to tam nějak nepadá," posteskl si karlovarský útočník Dávid Gríger.

Vítkovice poslední dva zápasy před Silvestrem zvládly za plný počet bodů a se Zlínem navíc na domácím ledě poslední dva zápasy vyhrály bez inkasované branky. "Konkrétní ke Zlínu až tolik být nechci. Měli jsme nyní příležitost se připravit nejen na tohoto soupeře. Přípravu na samotný Zlín ještě doladíme dopoledne v den zápasu. Detaily se pořád opakují, ale myslím, že poslední duely ukázaly, že to, o čem mluvíme, umíme převést i na led. A naší největší snahou je samozřejmě v tom také pokračovat i v dalších zápasech," řekl kouč Jakub Petr, kterému chybí Trška a Kurovský.

Zlín získal po reprezentační pauze v pěti zápasech pět bodů. "Opticky se naše hra zlepšuje, ale naším problémem je produktivita," poukázal na malý počet vstřelených gólů trenér Robert Svoboda. "Věřím, že je to otázka času a body přijdou," doplnil Svoboda před cestou do Ostravy. Zlín bojuje o posun na místa zaručující alespoň předkolo play off, počítat už může s uzdravenými útočníky Honejskem a Šlahařem, chybí zraněný bek Gazda.

Plzeň naposledy dosáhla na tři body v Chomutově, teď ji čeká další sok z tabulkového suterénu, jímž budou Pardubice. "Máme pasáže, ve kterých se musíme zlepšit. Na druhou stranu je sympatické, že mužstvo hraje celých šedesát minut," uvedl trenér Ladislav Čihák po posledním vystoupení Škody, jímž byla těsná výhra 3:2 na ledě Pirátů.

Pardubice po středeční výhře Chomutova na ledě Sparty ztrácí z poslední příčky už pět bodů. V obou dosavadních duelech se Škodou Dynamo bodovalo. "Nedíval bych se na to, že jsme v Plzni v první čtvrtině vyhráli a doma s ní bodovali. Předně se musíme soustředit sami na sebe a pracovat na své hře. Nutné bude stoprocentní soustředění jen na utkání a neohlížet se, co bylo nebo bude," zdůraznil asistent Petr Čáslava.

Dnes se již s týmem připravovaly čerstvé posily. Bek Eklund i útočník Ihnacak by měli brzy naskočit do sestavy. "Brian v Česku už hrál, takže zná prostředí i extraligu. Oscar Eklund má zkušenosti z nejvyšší švédské i finské ligy, navíc hrál ve švédské reprezentaci. Věřím, že se stane lídrem naší obrany, bude platný i v přesilovkách. Počítáme s jejich velkým vytížením, na oba kluky čeká pořádná porce práce. Budou pro nás klíčovými hráči," uvedl Čáslava.

Sedmý Litvínov přivítá v souboji tabulkových sousedů osmou Olomouc, jíž v prosinci odešla forma i pohoda. Hanáci prohráli pětkrát v řadě a rázem pociťují za zády tlak jedenáctého Zlína. "Víme, že dva body z pěti zápasů je strašně málo, pokud chceme být v tabulce nahoře. Můžeme si říct, že máme nějaké body nahrané a v tabulce to není tak cítit. Ale desítka se dotahuje a může to být cítit už brzy," řekl obránce Jiří Ondrušek.

vov hra lrm okr