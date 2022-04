První etapu Valašské rallye vyhrál Kopecký, druhý je Mareš

Valašské Meziříčí - Úřadující šampion Jan Kopecký ovládl první etapu Valašské rallye, úvodního závodu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Po osmi rychlostních zkouškách má v čele náskok 10,8 sekundy na Filipa Mareše, třetí je s odstupem dalších dvanácti sekund Václav Pech.

Kopecký startující s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo je v čele od prvního měřeného testu a podařilo se mu náskok na Mareše navýšit na deset sekund přesto, že zajel nejrychlejší čas jen ve třech erzetách. Mareš i Pech byli nejrychlejší dvakrát.

"Bylo to složité. Jede se hodně na blátě, klouže to, voda a zima. Na začátku jsme měli výhodu v tom, že jsme byli jako druhé auto na trati. Pak už bylo všude dost vytahaného bláta. Je to těžké a zrádné, jsou místa, kde to drží, najednou to nedrží vůbec, a když se to nečeká, tak je průšvih na cestě," řekl Kopecký.

Jubilejní 40. ročník Valašské rallye vyvrcholí šesti rychlostními zkouškami v neděli.

Výsledky 1. etapy Valašské rallye

1. Kopecký, Hloušek 46:22,9, 2. Mareš, Bucha (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -10,8, 3. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -22,7, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -43,3, 5. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) -1:18,7, 6. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:22,0.