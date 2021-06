První etapu Safari rallye vyhrál Neuville, Prokop havaroval

Kasarani (Keňa) - Belgičan Thierry Neuville vyhrál první etapu Safari rallye, šestého závodu mistrovství světa v automobilových soutěžích. Jezdec továrního týmu Hyundai má po sedmi rychlostních zkouškách v čele náskok 19 sekund na Takamota Kacuta z Japonska. Třetí je s odstupem téměř minuty Estonec Ott Tänak.

Rallye již předčasně skončila pro jediného Čecha na startu Martina Prokopa, který měl závod výborně rozjetý a po pěti erzetách byl osmý. V dalším měřeném testu ale ve vysoké rychlosti havaroval, jeho ford se několikrát přetočil přes střechu a posádka týmu Benzina Orlen musela ze soutěže odstoupit. Prokop je v pořádku, navigátor Zdeněk Jůrka byl převezen do nemocnice na vyšetření.

"Na horizontu nás nakopl zadek, předek se zaryl a šli jsme několikrát přes čumák. Bohužel Zdeněk se necítil dobře, respektive ho bolela záda, tak jsme ho poslali vrtulníkem rychle do nemocnice. Doufáme, že bude v pohodě," popsal Prokop nehodu ve videu na svém facebookovém profilu.

Pokračování v rallye je i vzhledem ke stavu jeho fiesty vyloučené. "Fiona na tom není nejlíp a bojím se, že i kdyby byl Zdeněk v pohodě, tak by se nedalo pokračovat. Je vidět, že je to jeden z nejtěžších závodů na světě. Jsme rádi, že jsme tu mohli startovat. Ale prostě to nedopadlo tak, jak jsme si přáli, ale i takový je motorsport," řekl osmatřicetiletý Prokop, jenž má na kontě i šest startů na Rallye Dakar.

Nehoda v dnešní poslední rychlostní zkoušce vyřadila ze hry o vítězství Fina Kalleho Rovanperu, který se krátce dostal i do čela. I díky jeho havárii se obhájce titulu a lídr průběžného pořadí MS Francouz Sébastien Ogier posunul po problémech v dopolední sekci na čtvrté místo.

Legendární soutěž, která se do kalendáře šampionátu vrátila po 19 letech, pokračuje šesti rychlostními zkouškami v sobotu.

Safari rallye Keňa, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 1:23:19,1, 2. Kacuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris) -18,8, 3. Tänak, Järveoja (Est., Fin./Hyundai i20) -55,8, 4, Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris) -1:49,0, 5. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta) -1:56,1, 6. Fourmaux, Jamoul (Fr., Belg./Ford Fiesta) -2:19,1.