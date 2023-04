První etapu Rallye Šumava vyhrál Pech, obhájce Kopecký je druhý

Klatovy - Václav Pech s vozem Ford Focus WRC je po první etapě v čele Rallye Šumava Klatovy, druhého závodu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. S odstupem necelých sedmi sekund je druhý úřadující šampion a obhájce prvenství z loňského roku Jan Kopecký, třetí je po odjetí osmi rychlostních zkoušek Dominik Stříteský.

Pech, jehož výsledky se nepočítají do hodnocení MČR, protože startuje s vozem kategorie WRC, se do čela 57. ročníku rallye dostal již v pátečním úvodním měřeném testu. Dnes jej po třetí erzetě v čele nahradil Kopecký, ale Pech se hned po následné rychlostní zkoušce vrátil do vedení a první místo udržel až do cíle etapy.

V neděli pokračuje rallye závěrečnými čtyřmi erzetami.

Rallye Šumava Klatovy, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 46:16,9, 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -6,8, 3. Stříteský, Hovorka -37,0, 4. Březík, Krajča -53,1, 5. Cvrček, Prokorát (všichni Škoda Fabia R5) -1:30,1, 6. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) -2:35,0.