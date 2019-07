První etapu Rallye Bohemia vyhrál Černý, Kopecký je třetí

Mladá Boleslav - Jan Černý s vozem Škoda Fabia R5 vyhrál první etapu Rallye Bohemia. Druhý je po třinácti rychlostních zkouškách tovární jezdec Škody Kalle Rovanperä z Finska, třetí místo patří jeho týmovému kolegovi Janu Kopeckému. Rovanperä zaostává za Černým o 7,6 sekundy, Kopecký je o dalších pět sekund zpět.

Dnešní program pátého dílu mistrovství České republiky poznamenalo proměnlivé počasí, posádky se musely vyrovnat s častým deštěm a mokrou tratí. Řadu jezdců navíc přibrzdily defekty.

Kopecký, který na Bohemii útočí na sedmé vítězství v řadě a celkově již devátý triumf, vyhrál úvodní dvě páteční erzety, dnes ale hned ráno chyboval, byl mimo trať a klesl v průběžném pořadí. Až do desátého měřeného testu vedl Rovanperä, v jedenáctém se ale do čela dostal Černý a první místo udržel až do konce etapy.

Čtvrté místo před sedmi nedělními rychlostními zkouškami drží lídr mistrovství ČR Filip Mareš, pátý je Jan Dohnal a šestý Václav Pech. Vítěz 46. ročníku bude znám v neděli kolem 15:30.

Rallye Bohemia, pátý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 13 rychlostních zkouškách:

1. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) 51:04,1, 2. K. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 Evo) -7,6, 3. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) -12,7, 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -22,0, 5. J. Dohnal, Venclík (Ford Focus WRC) -37,5, 6. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:05,7, 7. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) -1:28,6, 8. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -1:50,6.