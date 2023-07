První etapu Bohemia rallye vyhrál Pech, Kopecký je druhý

Hoškovice (Mnichovo Hradiště) - Automobilový jezdec Václav Pech vyhrál první etapu Bohemia rallye Mladá Boleslav a nakročil za třetím vítězství v soutěži. Druhý je s odstupem necelých deseti sekund Jan Kopecký, který může v neděli s předstihem oslavit jubilejní desátý titul mistra České republiky. Třetí je po šesti rychlostních zkouškách Dominik Stříteský.

"Všechny letošní soutěže jsou velká dřina, jedeme na maximum, co to jde. S Honzou Kopeckým jsme každou vložku na desetinu. Teď jsme oproti ostatním soutěžím malinko více vepředu, ale nic to neznamená. V neděli nás čeká strašně těžký den a budeme se snažit především neudělat žádnou jezdeckou chybu," řekl Pech, jenž letos dokázal Kopeckého porazit ve třech ze čtyř rallye MČR. Protože startuje s vozem kategorie WRC, jeho výsledky se do šampionátu nezapočítávají.

I proto je Kopecký blízko obhajobě titulu, který získá v případě, že v neděli vyhraje nebo dojede druhý za Pechem. "Jsme druzí za Vencou a je to obdobné, jako v minulých letech. Úplně spokojení nejsme, protože se trošku trápíme v určitých pasážích a potřebovali bychom, aby nám to lépe zatáčelo," řekl Kopecký, který soutěž s centrem v Mladé Boleslavi vyhrál již desetkrát. "Před poslední sekcí jsme udělali nějaké změny, které bych na starším modelu asi neudělal, ale vypadá to, že to na tomto modelu bude fungovat. Zkusíme jít touhle cestou," uvedl Kopecký.

Třiadvacetiletý Stříteský, nejmladší z vedoucí trojice, byl až do čtvrté erzety v čele, v závěrečné sekci jej ale předstihl Pech a poté i Kopecký. Na první místo aktuálně ztrácí 13,6 sekundy.

"Jsem naprosto spokojený. Lepší začátek jsme si ani nepředstavovali. Až do poslední erzety jsme se drželi i před Honzou, ale pak byli lepší. Mají na to právo, jsou to zkušenější borci. My se snažíme dělat maximum, abychom jim stačili. Nechceme jít do zbytečného rizika, protože po předešlých dvou odstoupeních potřebujeme body," řekl Stříteský.

Jubilejní 50. ročník Bohemia rallye bude v neděli pokračovat šesti měřenými testy. "Nechci hlavně udělat chybu. Erzety Vinec a Zvířetice jsou hodně náročné. Jsou rychlé, je tam šotolina, klouzavé asfalty. A opět se pojede rychle," řekl Pech.

Výsledky Bohemia rallye Mladá Boleslav - po 1. etapě: 1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 41:38,5, 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -9,6, 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -13,6, 4. J. Dohnal, Vybíral (Ford Fiesta WRC) -34,6, 5. Skála, Skořepa (Citroën C3 WRC) -52,4, 6. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) -55,7.

Rally omezí provoz v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku

Provoz v části Libereckého kraje a na Mladoboleslavsku omezí o tomto víkendu 50. ročník známého automobilového závodu Bohemia rally. Pořadatelé o tom informují na svém webu. Akce bude stejně jako v předchozích letech kvůli tomu pod zvýšeným dohledem policie.

"Při rychlostních zkouškách budou muset motoristé počítat s uzavírkami silnic a případně i s dočasným omezením provozu na přístupových komunikacích. Veškeré uzavírky budou řádně označené dopravním značením a kromě pořadatelů v jejich blízkosti budou situaci monitorovat také policisté," uvedl mluvčí policie pro Liberecký kraj Vojtěch Robovský.

Testovací rychlostní zkouška, takzvaný shakedown, bude v pátek mezi Loukovem a Kruhy nedaleko Mnichova Hradiště. Oficiálně závod startuje v pátek navečer na náměstí v České Lípě, na který naváže první rychlostní zkouška na nedalekém autodromu v Sosnové. Sobotní etapa začne na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a po městském okruhu se posádky přesunou do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky je tam čekají v Českém ráji na trase ze Sedmihorek do Mírové pod Kozákovem a z Malé Skály přes Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou do Radimovic.

Nedělní etapa bude kompletně na Mladoboleslavsku. Rychlostní zkoušky budou v Mladé Boleslavi, mezi obcemi Vinec a Krásná Ves a také u Kosmonos, konkrétně mezi Hrdlořezy a Dolánkami přes Zvířetice.