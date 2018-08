Zlín - Rus Alexej Lukjaňuk vyhrál první etapu Barum rallye ve Zlíně. Lídr seriálu mistrovství Evropy, jehož je moravská soutěž součástí, má v čele průběžného pořadí náskok 16,8 sekundy na Jana Kopeckého. Třetí je další Rus Nikolaj Grjazin, až na čtvrtém místě se zatím drží hlavní hvězda startovního pole Daniel Sordo ze Španělska.

Průběh zlínské soutěže dnes poznamenala nepřízeň počasí a série defektů. Zatímco Lukjaňuk se s nástrahami trati vyrovnal bez jediného poškozeného kola, Kopecký měl měl defekt dvakrát. Podobně jako Sordo.

"V prvním případě nevím, jak k defektu došlo, ve druhém ano. V jedné levé zatáčce byla zarostlá skála, kterou jsme v prvním průjezdu netrefili, ale ve druhém ano. A prorazili jsme hned dvě kola," řekl Kopecký, jenž tak dnes neustále stahoval ztrátu na čelo a posouval se vpřed.

Šestinásobný vítěz Barum rallye a tovární jezdec Škody věří, že se ještě dokáže dostat na první místo. "Bylo to jak na houpačce, ale zajímavé jsme si to dělali zbytečnými chybami. Alexej se probudil, je zpět ve své kůži a udělá určitě vše pro to, aby si udržel první místo. My zase uděláme vše pro to, abychom mu ho vzali. Závod končí až v neděli na rampě," dodal Kopecký.

Ten s Lukjaňukem o výhru ve Zlíně již jednou tvrdě bojoval, jejich souboj v roce 2016 ukončila chyba ruského pilota v poslední erzetě. Letos však Lukjaňuk zatím nechybuje a v čele se drží od třetího testu. "Máme za sebou velmi dobrý den. Možná jsme si úplně ideálně nezvolili pneumatiky, ale dělali jsme maximum, co šlo. Nechybovali jsme, jeli stabilně, takže jsem spokojený," řekl Lukjaňuk.

Již po první dnešní rychlostní zkoušce skončila rallye pro Václava Pecha, který musel odstoupit z třetího místa. "Upadl nám náboj pravého předního kola. S podobnou závadou jsem se za své závodní roky nesetkal, stejný problém měl v pátek Honza Černý," řekl ČTK Pech.

Vůz Ford Fiesta R5 sice prakticky vůbec neponičil a mechanici díl v servisu vyměnili, v neděli se ale zkušený jezdec již na start nepostaví, i když by podle pravidel mohl. "Nemá to cenu. Počítali jsme si možné body, ale nemá to význam," uvedl Pech, který chce přesto nadále bojovat o druhé místo v konečném hodnocení MČR.

Technické problémy či havárie však nezastavily jen Pecha. Havaroval také třetí muž průběžného pořadí ME Maďar Norbert Herczig, ulomené kolo zastavilo snažení Brita Rhyse Yatese. Předčasně skončil i domácí Roman Odložilík.

Soutěž pokračuje v neděli zbývajícími šesti rychlostními zkouškami, vítěz 48. ročníku Barum rallye bude znám po 15. hodině.

Barum Czech rallye Zlín, závod seriálu mistrovství Evropy a mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 1. etapě:

1. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) 1:10:18,7, 2. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) -16,8, 3. Grjazin, Fjodorov (Rus./Škoda Fabia R5) -33,2, 4. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 R5) -50,5, 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -1:01,0, 6. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -1:33,6, 7. Kreim, Christian (Něm./Škoda Fabia R5) -1:44,9, 8. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) -1:55,2.