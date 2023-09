První dvě lodě se odvážily připlout pro ukrajinské obilí, uvedl vicepremiér

Kyjev - Ukrajina dnes oznámila, že dvě nákladní lodě právě plují do jejích přístavů u Černého moře. Jsou to první plavidla, která se k takovému kroku odvážila po červencovém odstoupení Ruska od obilné dohody, umožňující navzdory válce vyvážet ukrajinské obilí z černomořských přístavů, a opakovaným hrozbám Moskvy, že bude pokládat lodě plující do ukrajinských přístavů za vojenské cíle, uvedla agentura AFP.

"První civilní lodě využily dočasný koridor ve směru do ukrajinských přístavů (...) Lodi Resilient Africa a Aroyat potvrdily připravenost vplout touto trasou do přístavu Čornomorsk k naložení téměř 20.000 tun pšenice pro africké a asijské země," napsal na facebooku ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov.

Upřesnil, že zmíněná plavidla plují pod vlajkou Palau a jejich posádku tvoří námořníci z Turecka, Ázerbájdžánu, Egypta a Ukrajiny.

Od poloviny srpna koridor zřízený ukrajinským námořnictvem posloužil k odplutí pěti z desítek lodí, které vypuknutí války zastihlo v ukrajinských přístavních městech Čornomorsk, Oděsa a Južne (přístav v tomto městě nese v ukrajinštině název Pivdennyj).

Kubrakov minulou středu uvedl, že ruské útoky od odstoupení od obilné dohody poškodily více než 100 zařízení v ukrajinských přístavech, včetně těch na řece Dunaj. V důsledku útoků a blokády námořních přístavů vývoz ukrajinského obilí klesl o téměř tři miliony tun měsíčně.

Rusové při náletech na ukrajinské přístavy zničili "přinejmenším 270.000 tun obilí", napsala AFP s odvoláním na Kubrakovovo vyjádření z 23. srpna.