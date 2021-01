První dodávka vakcíny proti covidu od Moderny už je v Brně

Praha - Vakcína proti covidu-19 od firmy Moderna už je v Brně. ČTK to dnes bez detailů řekla mluvčí krajského úřadu Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Jde o 8400 dávek, které mají ve středu přijít do Fakultní nemocnice Ostrava. "Mělo by to tak být," řekla na dotaz ČTK, zda už je vakcína od Moderny v Brně, mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Je to první dodávka od Moderny. Dosud bylo v republice očkováno asi 40.000 lidí vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech.

V Moravskoslezském kraji dnes začalo očkování v domovech seniorů, například v domově Slunečnice v Ostravě. Očkuje se zatím právě látkami firem Pfizer a BioNTech. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) v pondělí řekl, že od čtvrtka by měla přijít na řadu další sociální zařízení, kde by se očkovalo vakcínou Moderna.

Hejtman předpokládá, že se brzy budou očkovat i praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Nejpozději v únoru by se mohlo začít očkovat ve vysokokapacitním očkovacím centru, které kraj chystá na Černé louce v Ostravě. Kraj plánuje, že velkokapacitní očkovací centra pak postaví i v dalších větších městech.