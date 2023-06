První den SP ve vodním slalomu českým kajakářům medaile nepřinesl

Augsburg (Německo) - První den úvodního Světového poháru ve vodním slalomu českým kajakářům a kajakářkám medaili nepřinesl. O nejlepší dnešní výsledek v Augsburgu se postaral olympijský šampion Jiří Prskavec, který obsadil pátou příčku. Světový šampion Vít Přindiš se těsně nedostal do finále.

Prskavec finálovou jízdou na kajaku uzavřel mimořádně náročný den, kdy absolvoval čtyři jízdy. Dopoledne jel dvakrát v kvalifikaci na kánoi, s níž debutoval na mezinárodní scéně. Pak uspěl v semifinále ve své parádní disciplíně. Síly mu prý ve finále nescházely. "Já myslím, že kromě toho, že jsem byl možná mentálně, psychicky unavený, jsem to na mojí (finálové) jízdě nepozoroval. Myslím si, že jsem na to měl," uvedl v nahrávce pro média.

Doplatil na chyby v deváté a desáté brance, za které dostal celkem čtyři trestné sekundy. Kvůli tomu zůstal více než sekundu od medaile, i když měl druhý nejrychlejší čistý čas. Jen vítězný Ital Giovanni de Gennaro byl na trati o 32 setin rychlejší. "Se dvěma šťouchama úplně nejde vyhrávat," poznamenal Prskavec.

Hned při prvním startu ve Světovém poháru se dostal do finále jednadvacetiletý Jakub Krejčí. Finálovou jízdu rozjel výborně, ale pak ztrácel, dostal dvě trestné sekundy a zaostal o 47 setin za slavnějším reprezentačním kolegou Prskavcem. Obsadil šestou příčku. "Byl jsem rád, že jsem se dostal do finále. Bohužel, nebylo to tak hezké jako tu jízdu před tím, kdy mi to odjíždělo. Byl jsem trošku víc unavený," řekl.

Návrat na místo, kde loni poprvé v kariéře získal světový titul, neproměnil ve finálovou účast Přindiš. V semifinále skončil jedenáctý, jen devět setin za postupovou desítkou. O boj o medaile přišel především kvůli chybě v poslední protivodné brance.

Z tria českých kajakářek se do finále prosadila jen Tereza Fišerová, která v semifinále obsadila třetí příčku. V jízdě o medaile ale na výkon nenavázala a skončila šestá se ztrátou 7,75 sekundy na vítěznou domácí kajakářku Elenu Lilikovou. "Úplně to tak neklouzlo, jak bych si představovala. Horní třetina ještě byla vcelku dobrá, v té druhé už jsem docela ztratila. A v poslední protivodě mi to nevyšlo jako v té semifinálové jízdě, nechala jsem tam nějaké vteřiny a ještě jsem do toho šťouchla. Ale jsem spokojená, že jsem šestá," komentovala svůj výkon. O medaili může zabojovat ještě v sobotu na kánoi a v neděli při kayakcrossu.

Světový pohár v Augsburgu je pro české slalomáře generálkou na domácí závod elitního seriálu, který bude za týden hostit pražská Troja.

SP ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo): Muži: K1: 1. De Gennaro (It.) 90,71 (0 tr. sekund), 2. Clarke (Brit.) -2,98 (2), 3. Aigner (Něm.) -3,03 (0), ...5. Prskavec -4,32 (4), 6. Krejčí -4,79 (2), v semifinále 11. Přindiš (všichni ČR). Ženy: K1: 1. Liliková (Něm.) 101,66 (0), 2. Hornová (It.) -4,29 (2), 3. Wolffhardtová (Rak.) -4,48 (0), ...6. Fišerová -7,75 (2), v semifinále 12. Hilgertová, 23. A. Galušková (všechny ČR).