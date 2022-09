První den senátního finále provázel tradičně malý zájem voličů

Praha - První den závěrečného kola letošních senátních voleb ve 22:00 skončil. Zájem ovlivnit složení horní komory byl zatím podle očekávání nižší než před týdnem. Vyšší účast je pouze na Jihlavsku, kde proti sobě stojí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (za ANO), která je obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.

Volební místnosti se znovu otevřou v sobotu, a to na dobu od 08:00 do 14:00. Poté bude výsledky hlasování zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu.

O 24 budoucích senátorech z 48 finalistů by mohlo rozhodnout celkem 2,5 milionu voličů. K prvnímu kolu, které se konalo před týdnem spolu s obecními volbami, přišly zhruba dvě pětiny voličů. V Praze 6, na Bruntálsku a Orlickoústecku si lidé vybrali senátora už v úvodním kole.

Malý zájem voličů o druhé kolo podle expertů souvisí mimo jiné s tím, že ve finále už mnozí nemají svého favorita, a je pro ně obtížné dát hlas někomu jinému.

Z kandidátů ANO se do finále probojovalo 17 adeptů, což je historicky největší úspěch hnutí Andreje Babiše v senátních volbách. Úvodní kolo ale vyhrálo jen šest z nich. Z devíti finalistů navržených občanskými demokraty vyhrálo úvodní kolo osm. KDU-ČSL má šest kandidátů, TOP 09 tři, klub Starostů také tři včetně Aleny Dernerové (za SD-SN), která neměla protikandidáty z vládních stran. Za Piráty se do finále senátních voleb nedostal nikdo, ČSSD a SPD mají ve finále po jednom kandidátovi.

Nagyová: Vystrčil je silný soupeř, postup do druhého kola je malé vítězství

Podle Jany Nagyové, která za hnutí ANO v obvodu Jihlava bojuje o místo v Senátu, je Miloš Vystrčil (ODS) silným soupeřem. Řekla, že mohl dělat svoji předvolební kampaň kontinuálně díky funkci předsedy Senátu. Postup do druhého kola senátních voleb považuje Nagyová za velký úspěch. Novinářům to řekla dnes večer, když přišla v Jihlavě odevzdat svůj hlas v senátních volbách. Účast ve volebním okrsku, ve kterém Nagyová hlasovala, byla v tu chvíli asi třicetiprocentní.

"Pro mě je velký úspěch, obrovský úspěch - pro nás všechny - že jsme se dostali tak daleko, že jsme zvedli tolik lidí, uvidíme, kolik jich zvedneme ve druhém kole. Ať to dopadne, jak to dopadne, pro nás už to, kde jsme dneska, je malé velké vítězství," řekla Nagyová.

Předvolební kampaň podle ní může zajistit vyšší účast ve volbách, aktivovala nejen příznivce hnutí ANO, ale i voliče Vystrčila. "Pokud by to bylo jednoznačné, mnozí by si říkali, že vlastně ani k volbám jít nemusí, že se to rozhodne za ně," řekla Nagyová.

Volební účast v obvodu Jihlava v prvním kole byla nejvyšší z 27 obvodů, kde se nový senátor volil, hlasovalo 48,93 procenta voličů. Do druhého kola postoupil Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09, se ziskem 45,62 procenta hlasů. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.

Ve vysokou senátní volební účast Vystrčil příliš nevěří, i když bude rozhodující

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nepočítá s velkou účastí ve druhém kole voleb do Senátu, které začalo dnes. Jeho protikandidátkou ve volebním obvodu je Jana Nagyová (ANO), ale Vystrčilovi přijde, že spíš soupeří s předsedou hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. Nagyová i Babiš jsou nyní souzeni v kauze dotací pro Čapí hnízdo.

"Snažili jsme se vysvětlit, že to druhé kolo senátních voleb je teprve rozhodující a že tam začínají oba kandidáti od nuly. Jestli se nám to podařilo, to uvidíme," řekl dnes novinářům Vystrčil v Telči poté, co odevzdal svůj hlas.

V prvním kole, které se konalo před týdnem, vybírali lidé z šesti kandidátů. Hlasovat přišlo 48,93 procenta voličů. Před šesti lety byla účast v první kole pře 35 procent a v kole druhém necelých 15 procent.

Vystrčil zopakoval, že kampaň před letošními volbami byla odlišná od těch, které dřív zažil. "Nevnímal jsem, že bych měl soupeřku Janu Nagyovou, ale že soupeřem je Andrej Babiš se svým nekonečným množstvím peněz a nekonečným množstvím pomocníků," řekl předseda Senátu.

Kampaň ze strany hnutí ANO byla podle něho vedená útočně a byla dehonestující. Chyběla v ní soutěž názorů na to, čím by měl být budoucí senátor prospěšný regionu, když Nagyová nepřišla na žádnou z navržených debat a nevyužila ani Vystrčilovu nabídku debaty ve čtvrtek, kdy měli oba kandidáti v Jihlavě takřka ve stejný čas své předvolební mítinky. "Myslím si, že je logické a správné, aby člověk říkal, co chce udělat, když bude zvolen, ne aby říkal - já chci kandidovat proto, abych někoho zničil, nebo abych dosáhl toho, aby nebyl zvolen - to mi připadá zvláštní," řekl Vystrčil.

Výsledky druhého kola senátních voleb budou známé v sobotu. Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do něho postoupil se ziskem 45,62 procenta hlasů. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.