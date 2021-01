První den registrace se k očkování zapsalo 116.994 seniorů

Praha - První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116.994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si od pátečních 8:00 do půlnoci rezervovalo termín. Dnes se k 8:00 registrovalo dalších zhruba 800 seniorů, 120 z nich má i rezervovaný termín očkování. ČTK to dnes sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let v pátek provázel velký zájem, ale i technické problémy.

První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne, další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech. Start se neobešel bez komplikací - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Podle opozice systém nefunguje správně, podle odborníků je zbytečně komplikovaný, nevyzkoušený a žádá příliš mnoho údajů. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale systém hájil a odmítl výtky, že systém nefungoval. "Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen," prohlásil.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. "Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně," uvedl ministr v pátek na twitteru ministerstva zdravotnictví.

Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, většina z nich doma, stát zatím očkuje ty, kteří žijí v domovech. Pokračuje také očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí. Od neděle by také mělo začít očkování druhou dávkou vakcíny lidem už očkovaným.

Epidemie v Česku začala v posledních dnech zpomalovat. V pátek v Česku přibylo zhruba o třetinu nových případů koronaviru méně než před týdnem, bylo jich 9230. Zmírnění protiepidemických opatření se ale v příštím týdnu podle ministra zdravotnictví očekávat nedá. Důvodem je mimo jiné stále vysoká zátěž nemocnic a hlavně jednotek intenzivní péče.