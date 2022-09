První den Dnů NATO navštívilo 85.000 lidí, lidé viděli F-35 i Gripen E

Mošnov (Novojičínsko) - Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR dnes na letišti v Mošnově na Novojičínsku podle policejních údajů navštívilo 85.000 lidí. Novinářům to řekli pořadatelé akce, která bude v neděli pokračovat. Lidé mohli poprvé ve vzduchu vidět dvě letadla páté generace F-35 Lightning II, jejichž průlet předvedlo nizozemské letectvo. Rovněž poprvé se nejen v Mošnově, ale i v celé střední a východní Evropě představil ve vzduchu nejmodernější švédský letoun JAS-39 Gripen E. Dny NATO jsou příležitostí připomenout si, jaký význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Její záruky budou stále potřeba, řekl při zahájení premiér Petr Fiala.

Česká vláda v létě rozhodla, že o nákupu 24 stíhacích letounů F-35 začne jednat s americkou vládou. "Jsme ve fázi vyjednávání. Budeme dělat všechno pro to, aby výsledek byl výhodný pro Českou republiku a abychom tímto způsobem zlepšili obranyschopnost naší země," řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS). Pokud by se nepodařilo s Američany dosáhnout dohody, mohou podle vlády přijít na řadu další způsoby řešení. Nyní česká armáda využívá švédské gripeny. Letoun F-35 Lightning II lidé viděli na Dnech NATO už loni, tehdy šlo ale o statické ukázky na zemi.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Lidé na ně jezdí z celé republiky i ze zahraničí, i dnes byla podstatná část návštěvníků z Polska. "Procházel jsem areál a opravdu jsme byli mile překvapení, jak návštěvníci byli všude. Nikde jsem neviděl nějaké hluché místo nebo něco podobného, což nás samozřejmě těší," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. Organizátoři podle něj nezaznamenali žádné mimořádné události nebo nehody.

Letadla byla v obležení davů lidí, na prohlídku některých strojů, ale i na záchody se stály dlouhé fronty a v některých místech se po ploše dalo pohybovat jen s obtížemi. S obrovskou návštěvností souvisely také dlouhé kolony, které se dopoledne tvořily ze všech směrů. Některé měřily i deset kilometrů a lidé v nich čekali desítky minut. Dopravní komplikace byly větší než v dřívějších letech.

"Byli jsme informováni o velikých kolonách, které se tvořily, což si vysvětlujeme tak, že vzhledem k předpovědi (počasí) asi více lidí, kteří plánovali se této akce zúčastnit, tak se rozhodli pro sobotu, a ne neděli," řekl Pavlačík.

Situaci chtějí organizátoři pečlivě rozebrat s policií. V okolí nebyla žádná dopravní omezení ani uzávěry, které by cestu na akci mohly komplikovat. "Něco podobného se zde v minulosti nestalo. Mrzí nás že někteří návštěvníci v kolonách čekali delší dobu. Musíme to pečlivě zanalyzovat a zjistit příčinu," řekl Pavlačík.

Na akci se prezentují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí. Mělo jich být rekordních 22, ale některé jednotky nakonec účast odvolaly. Pavlačík řekl, že například účast na všech akcích zrušilo britské letectvo kvůli úmrtí královny Alžběty II.

Na ploše jsou desítky letadel i další technika, na přehlídku ale lákají především dynamické ukázky ve vzduchu i na zemi. K nejatraktivnějším patřilo vystoupení švýcarské letecké akrobatické skupiny Patrouille Suisse.

Po šesti letech se na Dnech NATO opět předvedla populární ženská protiteroristická jednotka Quick Reaction Force Team z Jordánska, která společně s protiteroristickou jednotkou z polských Katovic a zásahovou jednotkou moravskoslezské policie ukázala osvobození rukojmích z rukou teroristů.

Poprvé je na Dnech NATO zástupce z Jižní Ameriky: Brazílie předvádí svůj moderní dopravní letoun C-390 Millennium. Rovněž poprvé současně jsou v Mošnově dva největší letouny amerického letectva, C-5M a C-17.

"Myslím, že nejlepší na akci ale je, co je tady všechno možné vidět pohromadě - od městské policie přes hasiče, vězeňskou službu, celní správu, pozemní jednotky. Máme zde poprvé i největší zastoupení pozemních sil, kdy zde máme americký těžký tank Abrams společně s německými nejmodernějšími tanky Leopard. Tohle všechno vidět společně s leteckými ukázkami nikde jinde není možné," dodal Pavlačík.

Záruky NATO budou pro bezpečnost stále potřeba, řekl premiér Fiala

Dny NATO jsou příležitostí připomenout si, jaký význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Její záruky budou stále potřeba. Při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).

"Tradičně se tu prezentuje to nejlepší a nejvyspělejší, co má k dispozici armáda, policie, hasiči, celníci a řada dalších bezpečnostních složek České republiky," řekl premiér. Návštěvníci akce podle něj mají také výjimečnou možnost seznámit se s technikou spojenců a partnerských zemí.

"Já Dny NATO, na které pravidelně jezdím, vnímám také jako příležitost připomenout si, jak nesmírný význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Proto děkuji organizátorům, kteří tuto akci už dvě desítky let připravují, za to, že pomáhají zprostředkovávat význam NATO široké veřejnosti," řekl Fiala. Připomněl vstup Česka do NATO v roce 1999, což podle něj bylo milníkem v historii země.

"Válka na Ukrajině celé Evropě dokazuje, že svět je stále plný hrozeb, těch tradičních, jako je dnešní ruská agrese, i těch novějších, jako jsou různé hybridní útoky. Nikdy se to nezmění, takže záruky, které nám dává Severoatlantická aliance, budou stále potřeba. Na světě není silnější vojensko-politické společenství, které by svým členům garantovalo takovou bezpečnost, jakou dnes máme my," řekl premiér.

Uvedl, že Česká republika nyní konečně významně navyšuje financování své obrany. "Bezpečnost není samozřejmá a není zadarmo, je nutné do ní promyšleně investovat," řekl premiér.