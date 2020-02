První den bez Británie nemá na život v EU dopad

Brusel - Bez výraznějších dopadů na život v Evropské unii začal první den po odchodu Spojeného království. Doprava mezi mezi kontinentem a Británií probíhá bez komplikací, díky přechodnému období se nic nezměnilo ani na pohybu zboží. Jedinou viditelnou změnou v sídle unijních institucí v Bruselu bylo páteční večerní stažení britských vlajek.

Belgická metropole se probudila do deštivého prvního únorového dne a nebýt titulků na zpravodajských webech či televizního zpravodajství, její obyvatelé by možná ani nezaznamenali, že EU má ode dneška jen 27 členů.

"Ceny se nezměnily, prší pořád stejně, kdyby to všude nepsali, tak o tom ani nevím," řekla ČTK jedna ze zákaznic bruselského supermarketu, která se vypravila na pravidelný sobotní nákup.

Britské zboží v obchodech nezdražilo, letiště žádné komplikace nehlásí, před eurotunelem spojujícím Francii a Británii se fronty netvoří, lodě z přístavů vyplouvají stejně jako v pátek. Dnes začalo jedenáctiměsíční přechodné období, během něhož pro Británii nadále platí unijní pravidla a zůstává součástí jednotného unijního trhu. Během této doby budou mít obě strany čas uspořádat vzájemné budoucí vztahy a větší změny se očekávají až po jeho skončení.

Brexit se tak zatím výrazněji projevil pouze na fungování evropských institucí. Z budov Evropské rady a Evropského parlamentu v pátek večer bez jakýchkoli ceremonií sňali zaměstnanci úřadů britské vlajky, britští europoslanci mají po své poslední čtvrteční účasti na plenárním zasedání ještě týden na to, aby vyklidili kanceláře. Britští diplomaté, kteří se tento týden loučili s kolegy v Radě EU, budou ode dneška potřebovat pro přístup do unijních budov zvláštní povolení. Soudní dvůr EU v Lucemburku se rovněž počínaje dneškem musí obejít bez tří britských soudců, ačkoli jeho rozhodnutí budou pro Británii ještě do konce roku závazná.

Pro většinu z tisíců řadových britských zaměstnanců unijních institucí se ale dnes nic nemění, v Evropské komisi i Radě EU mohou působit dále. Podle webu Politico se ovšem zřejmě rozloučí s europarlamentem britští asistenti, kteří pracovali pro parlamentní frakci konzervativců. Ta je nyní chce nahradit zaměstnanci z Polska, neboť poslanci polské vládní strany Právo a spravedlnost mají po odchodu britských konzervativců ve skupině jednoznačně nejvíce poslanců.