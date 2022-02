První českou medailovou nadějí v Pekingu bude v sobotu Sáblíková

Peking - První českou medailovou nadějí v Pekingu bude v sobotu Martina Sáblíková v rychlobruslařském závodě na 3000 metrů. Ve své hlavní disciplíně se představí snowboardistka Šárka Pančochová. Hokejistky se po úvodní výhře nad Čínou utkají v sobotu se Švédkami. O víkendu bude rozděleno třináct ze 109 medailových sad, tu vůbec první dostanou nejlepší běžkyně v olympijském skiatlonu v sobotu přibližně v 9:30 SEČ.

V té době začne také rychlobruslařská trojka, z níž má Sáblíková šest titulů mistryně světa, zlato z Vancouveru a stříbro ze Soči i světový rekord. Loni byla na této trati na MS v Heerenveenu druhá, ale letošní sezona i vinou zranění zatím není nijak oslnivá. Nejlepším výsledkem bylo třetí místo v prosinci v Calgary, ale tam na startu chyběly nejlepší Nizozemky - mistryně světa Antoinette de Jongová a první žena Světového poháru Irene Schoutenová. Sáblíkové jsou v boji o její sedmou olympijskou medaili přisuzovány větší naděje na pětikilometrové trati, která je na pořadu ve čtvrtek. Spolu s ní se na ledovém oválu představí i Nikola Zdráhalová.

Pančochová se jako první snowboardistka v historii kvalifikovala na hry hned ve třech disciplínách a o víkendu je na programu její nejsilnější - slopestyle. V něm byla před osmi lety v Soči po první jízdě v čele, ale ve druhé měla těžký pád a skončila pátá. Ve stejném roce triumfovala ve Světovém poháru. V posledních letech se jí tolik nedařilo, ale při loňské generálce v Pekingu skončila čtvrtá. Největší favoritkou je sedmnáctiletá Japonka Kokomo Muraseová. Po sobotní kvalifikaci se v neděli od 2:30 SEČ uskuteční finále. Na hrách se Pančochová ukáže ještě v U-rampě a Big Airu.

Olympijský scénář biatlonu otevře sobotní závod smíšených štafet, na který mají Češi příjemné vzpomínky díky stříbru ze Soči. Z tehdejšího týmu už ale nikdo nezávodí a současné výsledky velké naděje nedávají. Loni na MS v Pokljuce doběhla štafeta jedenáctá, při jediném závodě v sezoně v Oberhofu skončila devátá. V obou případech triumfovalo norské kvarteto, které by i v Pekingu mělo bojovat o první místo hlavně s obhájci titulu z Francie.

Švédky by podle papírových předpokladů měly být spolu s Japonkami nejvážnějšími konkurentkami českých hokejistek v boji o první místo ve skupině B a tím o příznivější pozici pro čtvrtfinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny své soupeřky dobře znají ze švédské ligy, v níž působí jedenáct hráček olympijského týmu . V poslední době nad Seveřankami třikrát zvítězily, včetně posledního mistrovství světa a naposledy v tréninkovém utkání už v Pekingu. Švédky při své olympijské premiéře v Pekingu prohrály s Japonkami 1:3.

Střední můstek v Čang-ťia-kchou bude v sobotu patřit ženám a v neděli mužům, kteří ještě předtím musí podstoupit kvalifikaci. V ní se pravděpodobně z české výpravy objeví jen trio Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Filip Sakala, neboť Viktor Polášek je v karanténě a Radkovi Rýdlovi covid nedovolil do Číny odletět. Podle dosavadního průběhu sezony se očekává hlavně souboj německého lídra Světového poháru Karla Geigera s Japoncem Rjoju Kobajašim. Covid vyřadil i největší favoritku závodu žen Rakušanku Saru Maritu Kramerovou.

Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi sehrají v curlingovém turnaji dvojic další čtyři zápasy a pokusí se vylepšit 7. místo, které jim po dvou výhrách a dvou porážkách patří po čtyřech z devíti kol. Proti nim se však postaví finalisté minulého olympijského turnaje Kanada a Švýcarsko i poslední mistři světa z Velké Británie. Čtyři nejlepší páry po základní části postoupí do semifinále.

Prvním vrcholem her bude v neděli od 4:00 SEČ sjezd mužů. Sjezdovka Jen-Čching je pro všechny velkou neznámou, Světový pohár se tady nejezdí a předolympijský test odpadl kvůli pandemii. Sjezdaři mají tři tréninky na to, aby si trať osahali a hned ten první ukázal, že to nebude snadné. Více než třetina závodníků trať správně neprojela a i tak zkušený sjezdař, jakým je dvojnásobný olympijský vítěz Rakušan Matthias Mayer, minul branku. V neděli bude patřit k nejvážnějším uchazečům o medaile spolu s lídrem Světového poháru Alexandrem Aamodtem Kildem z Norska, který ovládl dnešní trénink, a švýcarskou dvojicí Beat Feuz - Marco Odermatt. Jan Zabystřan sice odjel tréninky, ale jen kvůli kombinaci.

Olympijský program her v Pekingu na víkend (finále a česká účast): Sobota: 3:45 snowboarding - slopestyle ženy - kvalifikace (Pančochová), 7:05 curling - smíšené dvojice: ČR - Velká Británie, 7:20 skoky na lyžích - střední můstek muži - kvalifikace (Koudelka, Kožíšek, Sakala), 8:45 běh na lyžích - skiatlon ženy (Nováková, Hynčicová), 9:30 rychlobruslení - 3000 m ženy (Sáblíková, Zdráhalová), 9:40 hokej - ženy: ČR - Švédsko, 10:00 biatlon - smíšená štafeta (ČR), 11:45 skoky na lyžích - střední můstek ženy (A. Indráčková, K. Indráčková, Ulrichová), 12:00 rychlobruslení na krátké dráze 500 m ženy - kvalifikace (Hrůzová), smíšená štafeta - finále, 12:10 saně muži - 1. a 2. jízda (Lejsek), 12:30 akrobatické lyžování - boule muži -finále, 13:05 curling - smíšené dvojice: ČR - Švýcarsko. Neděle: 2:05 curling - smíšené dvojice: ČR - USA, 2:30 krasobruslení - družstva - krátký program ženy (Březinová), volný program muži (Březina), 2:30 Snowboarding - slopestyle ženy - finále, 4:00 sjezd muži, 7:05 curling - smíšené dvojice: ČR - Kanada, 8:00 běh na lyžích - skiatlon muži (Knop, Novák, Fellner), 9:30 rychlobruslení - 5000 m muži, 12:00 skoky na lyžích - střední můstek muži, 12:30 akrobatické lyžování - boule ženy - finále, 12:30 saně - muži - 3. a 4. jízda (Lejsek).