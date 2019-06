První českou medailí z Evropských her je bronz střelecké dvojice

Minsk - Střelci Aneta Brabcová a Filip Nepejchal se postarali o zisk první české medaile z Evropských her v Minsku. V soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce skončili třetí, v souboji o bronz porazili norskou dvojici Jeanette Hegg Duestadová, Henrik Larsen 17:11. Zvítězili Rusové Julija Karimovová a Sergej Kamenskij.

O bronz bojoval také judista Pavel Petřikov, toho ale v rozhodujícím duelu ve váze do 66 kilogramů porazil Gruzínec Bagrati Niniašvili a český reprezentant obsadil páté místo. Třiatřicetiletý Petřikov byl předloni pátý na MS, jeho maximem na evropských šampionátech dosud byla sedmá příčka.

Devatenáctiletý Nepejchal vyhrál už tři závody Světového poháru, o sedm let starší Brabcová dosud na mezinárodní scéně na výraznější úspěch čekala. "Samozřejmě, že jsem spokojená a šťastná. Je to můj největší úspěch," radovala se Brabcová. "Bylo to zdlouhavé, ale vystříleli jsme to a dopadlo to na třetí místo," pousmál se Nepejchal.

Česká dvojice skončila v kvalifikaci nové olympijské disciplíny čtvrtá, ale v duelu o bronz výtečně začala a nad norskými soupeři vedla po devíti sériích už 14:4. Definitivně si pak Brabcová s Nepejchalem zajistili třetí místo po čtrnáctých výstřelech.

Petřikova po dvou úvodních výhrách zastavil ve čtvrtfinále gruzínský mistr Evropy z roku 2016 a bronzový medailista z předloňského MS Važa Margvelašvili. Český judista pak v opravách zdolal Ira Nathona Burnse, ale další Gruzínec Niniašvili mu medaili odepřel. Dvacetiletý vítěz loňské Grand Prix v Antalyi zvítězil před limitem po třetím napomínání českého reprezentanta.

"Musím sportovně uznat, že jsem dnes prohrál dvakrát s Gruzínci, což byli soupeři, na které teď nemám. Myslím si, že bych musel mít hodně pokusů, abych je porazil. Jsou to lepší judisti než já a bohužel to bylo vidět. Myslel jsem, že bych je mohl někde nachytat v nějakém pohybu, ale oni chybu neudělají. Bylo těžké se prosadit," řekl Petřikov ČTK a Českému rozhlasu.

Ve váze do 60 kg David Pulkrábek porazil Csabu Szabóa z Maďarska v prodloužení na wazari, ve druhém kole ale prohrál s Walidem Khyarem z Francie. "Nemohl jsem se pořádně prosadit za úchop a to mě stálo tresty, na které jsem prohrál. Prohrát takhle na mistrovství Evropy bolí. Kdyby to alespoň bylo pořádným judem," litoval Pulkrábek.

České basketbalistky v disciplíně 3x3 postoupily z druhého místa v základní skupině B do pondělního čtvrtfinále. Čtveřice Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská nejprve zdolala Rumunsko 21:3, v boji o první místo a lepší výchozí pozici pro play off ale poté Češky prohrály s Německem 14:21.

"Jsme samozřejmě rády, že jsme postoupily. To je super. Na Němky jsme v závěru neměly, byly silové a nám došly síly," řekla ČTK Levínská. Proti Německu odehrála svůj nejlepší zápas na turnaji a připsala si šest bodů.

Němky o výhře rozhodly ve druhé části zápasu. Češky na začátku vedly, poté dokázaly snížit na 12:13, ale obrat se nekonal. Soupeřky využily výškovou převahu a dovedly zápas do vítězného konce. "Naše nevýhoda je, že nejsme zrovna velké. Myslím si ale, že do sedmi minut jsme to zvládaly. Pak nám bohužel utekly. Nedá se nic dělat. Důležitý je ale postup," uvedla osmnáctiletá česká basketbalistka.

Českou vlajku na zahájení Evropských her nesl Krpálek

Druhé Evropské hry slavnostně zahájila velkolepá více než dvouhodinová show. Na zaplněném fotbalovém stadionu Dinama Minsk ji sledovalo 22.000 diváků a stejně jako na olympijských hrách večer vyvrcholil zapálením ohně nazvaného Plamen míru.

Na stadion pochodeň přinesla trojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračevová. Postupně se k ní přidaly další výrazné sportovní postavy pořadatelské země a poté společně zapálily hlavní oheň, který bude hry doprovázet až do neděle 30. června.

Vlajkonošem české výpravy byl stejně jako na olympijských hrách v Riu de Janeiro judista Lukáš Krpálek. "Bylo to krásné, nádherné a pro mě to byla obrovská čest nést vlajku za Českou republiku. Byl to nádherný uvítací ceremoniál a jsem rád, že jsem tady mohl být," řekl Krpálek, jenž do Minsku přiletěl až dnes.

Slavnostní akci s Riem porovnávat nechtěl. "To byla olympiáda, mnohem větší akce. Nést vlajku na olympiádě je asi to nejhezčí, co může být. I na Evropských hrách je to ale nádherné," řekl judista, který před třemi lety na olympiádě získal zlatou medaili. "Tak doufejme, že teď už mě jen čeká to tady vyhrát," pousmál se Krpálek.

Basketbal 3x3:

Ženy:

Skupina B: ČR - Rumunsko 21:3, ČR - Německo 14:21.

Box:

Muži:

Do 75 kg - 2. kolo: Bartl (ČR) - Perczynski (Pol.) k.o.

Do 60 kg - 1. kolo: Shadalov (Něm.) - Šachbazjan (ČR) 5:0.

Do 81 kg - 1. kolo: Mužík (ČR) - Tomič (Bosna) 4:1.

Judo:

Muži:

Do 60 kg: 1. Čchvimiani (Gruz.), 2. Garrigos (Šp.), 3. Papinašvili (Gruz.) a Verstraeten (Belg.), ...Pulkrábek (ČR) vyřazen v osmifinále.

Do 66 kg: 1. Zantaraja (Ukr.), 2. Medves (It.), 3. Margvelašvili a Niniašvili (oba Gruz.), 5. Petřikov (ČR).

Ženy:

Do 48 kg: 1. Bilodidová (Ukr.), 2. Dolgovová (Rus.), 3. Figueroaová (Šp.) a Štangarová (Slovin.).

Do 52 kg: 1. Kelmendiová (Kosovo), 2. Kuzjutinová (Rus.), 3. Gilesová (Brit.) a Buchardová (Fr.).

Do 57 kg: 1. Mežecká (Rus.), 2. Gjakovová (Kosovo), 3. Starkeová (Něm.) a Monteirová (Portug.).

Silniční cyklistika:

Ženy:

Silniční závod: 1. Wiebesová 3:08:13, 2. Vosová (obě Niz.), 3. Šarakovová (Běl.) obě stejný čas, ...32. Nosková -11, 41. Machačová (obě ČR) -30.

Sportovní střelba:

Smíšená družstva:

Vzduchová puška - finále: Karimovová, Kamenskij - Galašinová, Maslennikov (všichni Rus.) 16:12, o 3. místo: Brabcová, Nepejchal (ČR) - Duestadová, Larsen (Nor.) 17:11.

Vzduchová pistole - finále: Bacaraškinová, Černousov (Rus.) - Arunovičová, Mikec (Srb.) 17:9, ...v kvalifikaci 20. Dědová, Dubový (ČR).

Stolní tenis:

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Pryščepa (Ukr.) - Jančařík (ČR) 4:2 (8, 10, 9, -4, -14, 8), Sguropulos (Řec.) - Širuček (ČR) 4:2 (9, 12, 12, -8, -2, 9).

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Bogdanovová (Běl.) - Čechová (ČR) 4:1 (5, 9, -6, 11, 10).