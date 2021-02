První Češi vyrazí s CK lyžovat do italské Lombardie příští týden

Praha - Lyžařská střediska v italském regionu Lombardie, do kterého patří oblíbené oblasti Livigno, Bormio, Santa Caterina, Aprica nebo Madesimo zahájí v pondělí provoz. První klienti cestovní kanceláře Nev-Dama budou do těchto středisek odjíždět v sobotu 20. února. Zájezdy má koupené několik stovek lidí, CK předpokládá, že se jejich počet bude v následujícím týdnu zvyšovat. ČTK to dnes řekl mluvčí Nev-Dama Jan Bezděk.

Češi, kteří se do Itálie vypraví, se musejí prokázat negativním PCR nebo antigenním testem, ne starším než 48 hodin. "Klientům zajistíme místa, kde bude možné si test udělat," doplnil Bezděk. Na české cestovatelské mapě je Itálie mezi zeměmi s vysokým rizikem nákazy, před návratem je tak nutné podstoupit antigenní nebo PCR test. Aktuální informace lidé najdou na webu ministerstva zahraničí.

Z reakcí klientů je podle Bezděka zřejmé, že zájem o lyžování přes současnou situaci neztratili, jen vyčkávají na otevření skiareálů. Střediska se budou řídit přísnými protiepidemickými pravidly. Budou využívat jen 30 procent své kapacity, podle Bezděka se bude neustále hlídat počet prodaných permanentek. Omezená na 50 procent bude i naplněnost kabinkových lanovek. Lyžaři budou muset mít respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku.

"Z těchto kapacitních důvodů by tedy lidé neměli nechávat nákup zájezdu na poslední chvíli. Mohlo by se totiž stát, že už bude kapacita střediska naplněná. Včasným nákupem náš klient nic neriskuje. Pokud by se podmínky změnily a střediska znovu zavírala, bude mít klient pochopitelně nárok na vrácení peněz stejně jako tomu bylo doposud," uvedl Bezděk.

Oblibu Lombardie u českých lyžařů potvrdila mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková, podle které je jednou z nejprodávanějších oblastí v Itálii z hlediska zimních dovolených. "Přes uzavřené hotely a sjezdovky v Itálii kvůli pandemii někteří nadšení lyžaři rezervace nerušili a dokonce i nakupovali na jaro nové zájezdy. Věděli, že s CK neriskují a o peníze nepřijdou," řekla.

Agentura AFP ve čtvrtek informovala, že italská vláda v demisi premiéra Giuseppa Conteho prodloužila zákaz pohybu mezi jednotlivými kraji, a to alespoň do 25. února. V případě cesty českých lyžařů do Lombardie to podle Bezděka není problém. Region leží na severu země na hranicích se Švýcarskem, dostanou se tak do něj přímo.