První část opravy hrobky rodu Pallavicini chce Jemnice dokončit letos

Jemnice (Třebíčsko) - Jemnice na Třebíčsku chce letos dokončit první část opravy hrobky šlechtické rodiny Pallavicini, která leží na návrší za městem. Oprava střechy a pláště neoklasicistní stavby vystavěné kvůli úmrtí syna šlechtické rodiny vyjde na asi šest milionů korun, trvá od roku 2020. V příštích letech chce město pokračovat i v opravě poničeného interiéru a upravit také okolí hrobky, u které je arboretum. ČTK to řekl starosta Miloň Slabý (SNK).

"Před třemi lety jsme došli k závěru, že je potřeba hrobku zachránit, protože střecha byla úplně v katastrofálním stavu. Památkáři řekli, že pokud nezačneme s tou záchranou, tak je možné, že by během deseti let došlo k totální devastaci, už tam teklo, byly tam (na střeše) jen plachty," řekl Slabý. S financováním pomohly havarijní fondy Kraje Vysočina i ministerstva kultury. Vedle zámku v centru města je to podle Slabého druhá nejvýznamnější památka ve městě co do atraktivnosti i umístění, leží u mezinárodní cyklostezky.

Pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (NPÚ) zařadilo rodinné mauzoleum na seznam ohrožených nemovitých památek. "Monumentální hrobka italské šlechtické rodiny Pallavicini byla postavena v letech 1900-1902 podle návrhu vídeňského architekta a dvorního stavebního rady Otto Hofera v historizujícím neoklasicistním slohu na půdorysu řeckého kříže s kupolí nad křížením," uvedla za NPÚ Ilona Ampapová.

Podle restaurátora Zdeňka Kováříka má hrobka mimořádnou výzdobu autorů Ignáce Weiricha nebo Johannese Benka. O Benkově autorství výzdoby se dřív ani nevědělo, potvrdilo se až po očištění soch.

Byly na ní použity luxusní materiály a kvalitní technologické postupy, výjimkou jsou pouze samotné cihly, jejichž úroveň byla kritizovaná podle dochovaných pramenů už v době výstavby. Nekvalitní cihly se podle Kováříka rozpadají, celý loňský rok se pracovalo na jejich zpevnění. "Jsou tady stovky litrů konsolidantů (zpevňovačů), v takovém množství je to, myslím si, v Čechách dost unikátní. Ale je to jediná cesta, jak udělat letos rekonstrukci omítek," řekl Kovářík.

Hodnotná je podle něho na stavbě železná konstrukce kupole, půlkulatá pískovaná skla s ornamenty nebo mohutné kamenné bloky využité v interiéru i v exteriéru. "Úžasná je volba materiálu, soklová část, portál a věnec tamburu jsou z velmi pevného vápence, který je slinutý, kompaktní, zatímco ornamentální prvky jako balustráda, ostění oken jsou z litavských vápenců, který je měkčí, ale dá se v něm pracovat s detailem, s reliéfem," řekl Kovářík.

Hrobka byla dokončena v roce 1902, postupně do ní bylo uloženo osm příslušníků rodiny včetně markraběte Karla Pallavicini. Zemřel ve 23 letech v roce 1900. Jeho smrt byla impulzem pro stavbu hrobky. "Měli svoji rodinnou hrobku v Maďarsku, byla v záplavovém území a opakovaně byla vyplavená. Impulzem byla smrt syna zámeckých pánů, zemřel mladý někde v Německu na honu, byla to pro ně dost rána," řekl Kovářík. Ostatky byly v hrobce do poloviny 90. let, kdy je rodina nechala převést do Vídně. Podle Kovaříka je uvnitř jediný pohřbený, který je uložený v zazděné části pod zemí. Ostatní těla odpočívala v mramorových schránkách, které poničili vandalové, když se snažili zemřelé oloupit o šperky.

Po dokončení opravy hrobky, jejíž součástí by měla být i výstavba domu správce areálu, který dřív u hrobky stával, bude v hrobce expozice věnovaná šlechtickým vlastníkům jemnického panství. "Se zaměřením na rod Pallavicini, kteří jsou jedním z nevýznamnějších rodů v Evropě. K jejich maďarské větvi patří Andrássy, který dělal rakousko - uherské vyrovnání," řekl Slabý. Letos by měla být hrobka veřejnosti otevřená v září v rámci Dnů evropského dědictví.