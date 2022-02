První část amerického konvoje překročila hranice se Slovenskem

Břeclav/Praha - První část amerického vojenského konvoje dnes v nočních hodinách překročila české hranice se Slovenskem, kam míří z Německa na cvičení. Do ČR zároveň rozdělena do menších skupin dorazila druhá část amerických vojáků s technikou. Většina z nich již v ranních hodinách přijela do stanového tábora v Rančířově na Jihlavsku, poslední skupina dojede během dopoledne. Z Rančířova po odpočinku opět večer vyrazí na slovenské hranice. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková..

Americká armáda své jednotky přesunuje přes Českou republiku v rámci cvičení Saber Strike 2022, účastní se ho asi 1200 vojáků s 500 kusy techniky. Konvoj projíždí po českých silnicích od úterý v pěti částech. Každá je rozdělena na další tři až pět skupin, které následují s hodinovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Většina přesunu se děje v nočních hodinách. Poslední vojáci by měli Česko opustit v úterý.

Trasa vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, po odpočinku pak opět po silnici I/38 na dálnici D1 a D2. Z Česka odjíždí přes břeclavský hraniční přechod. Z cvičení ze Slovenska se vrátí v druhé polovině března po stejné trase, k odpočinku opět využijí tábor v Rančířově.

Každá část konvoje v Česku stráví maximálně 48 hodin. Armáda uvedla, že v každé skupině bude na českých silnicích maximálně 20 vozidel. Řidiče vyzvala, aby dbali pokynů policie, nevjížděli do konvoje a nepředjížděli jej, pokud nemají jistotu, že předjedou celý.